Preview "Ghostland": Das Grauen wartet zu Hause bei Mami

Mittwoch, 24. Januar 2018, 21:30 Uhr

Mit „Ghostland“ kommt ein neue Horrorthriller von Pascal Laugier in die deutschen Kinos. Der französische Regisseur schuf 2008 mit „Martyrs“ einen modernen, aber ultra schonungslosen Horrorklassiker, der unter Fans seither als einer der wichtigsten Filme des Genres gilt.

Foto: Capelight

In „Ghostland“ müssen sich zwei ungleiche Schwestern, gespielt von Crystal Reed („Teen Wolf“, „Gotham“) und Anastasia Phillips („Reign“, Grey’s Anatomy“), den traumatischen Ereignissen ihrer Vergangenheit stellen. In der Rolle der Mutter ist die französische Sängerin Mylène Farmer zu sehen.

Nach dem Tod ihrer Tante bezieht Colleen (Mylène Farmer) mit ihren Töchtern Beth (Crystal Reed) und Vera (Anastasia Phillips) das alte, leer stehende Haus der Verstorbenen. Gleich in der ersten Nacht im neuen Heim werden sie von brutalen Einbrechern überfallen. Das Trauma sitzt tief und prägt die Schwestern bis ins Erwachsenenalter.

Kinostart Anfang April

Beth hat ihre persönliche Bewältigungsstrategie im Schreiben gefunden und ist erfolgreiche Autorin von Horrorliteratur. Vera hingegen lebt immer noch mit ihrer Mutter in dem alten Haus, leidet unter paranoiden Wahnvorstellungen und verliert zunehmend den Verstand. 16 Jahre nach dem Vorfall kehrt Beth an den Ort des Geschehens zurück – was sich als schrecklicher Fehler erweist … Kinostart ist der 5. April.