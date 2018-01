Er hat's selber durch: David Copperfield warnt vor Vorurteilung

Donnerstag, 25. Januar 2018, 9:39 Uhr

Der Kampf gegen sexuelle Übergriffe sei „entscheidend und lange überfällig“, findet Supermagier David Copperfield. Man dürfe aber auch nicht allen Anschuldigungen Glauben schenken.

David Copperfield sieht 20 Jahre jünger aus. Foto: Jordan Strauss/Invision

US-Magier David Copperfield (61) warnt davor, in der „#MeToo“-Debatte falschen Anschuldigungen zu glauben. Diese seien für die Glaubwürdigkeit tatsächlicher Opfer „ein echter Schaden“, schrieb Copperfield am Mittwoch (Ortszeit) in einem längeren Statement, das er auf Twitter und Instagram veröffentlichte.

Die „#MeToo“-Bewegung, die sexuelle Übergriffe anprangert, sei „entscheidend und lange überfällig“ und solle sich weiterentwickeln – „aber bitte urteilt zum Wohle aller nicht vorschnell“.

Copperfield wurde selbst zum Opfer

Der Illusionskünstler verwies in seiner Nachricht auch auf eine junge Frau, die ihm selbst vor einigen Jahren sexuelle Belästigung vorgeworfen hatte und damit das Leben seiner ganzen Familie „auf den Kopf gestellt“ habe.

Die damals 22 Jahre alte Lacey Carroll hatte 2009 vor einem Zivilgericht Schadenersatz gefordert, die Klage aber später zurückgezogen. Copperfields Anwälte erklärten damals, die Vorwürfe seien „nichts weiter als ein erbärmlicher Versuch, Herrn Copperfield mit bösartigen und falschen Anschuldigungen um Geld zu erpressen“. (dpa/KT)