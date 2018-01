Heidi Klum legt Wert auf Disziplin

Donnerstag, 25. Januar 2018, 21:10 Uhr

Heidi Klum ist Disziplin bei ihren Kindern sehr wichtig. Das Model lebt seit vielen Jahren mit ihren Kindern in den Vereinigten Staaten. Durch ihren Job als Model kommt sie viel um die Welt, das bildet.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Im Interview mit der Illustrierten ‚Gala‘ erzählt sie: „Man wird schon sehr beeinflusst von den Erfahrungen, die man in anderen Kulturen gemacht hat“. Für ihre Kinder ist es nicht anders. Die „kleinen Weltenbummler“ sind viel mit ihr gereist, sollten am Ende jedoch ihre eigenen Erfahrungen machen, findet Heidi: „Dieses Gefühl nimmst du mit nach Hause, und es verändert die Sicht, die man auf die Welt hat.“

Ihre deutschen Wurzeln hat die Schönheit dennoch nicht vergessen und möchte ihren Kindern „etwas Deutsches“ vermitteln. „Disziplin zum Beispiel“, erklärt sie.

GNTM startet am 8. Februar

Disziplin zu halten, gilt es auch bald wieder für eine Vielzahl junger Damen in der nächsten Staffel von ‚Germany’s Next Topmodel‚. Die 13. Runde wird ab Donnerstag (8. Februar) auf ‚ProSieben‘ ausgestrahlt. In den vergangenen Jahren sind die Zuschauerzahlen von ‚GNTM‘ stetig gesunken. Heidi bekräftigte trotzdem, dass sie in der Show immer noch „super viel Spaß“ habe. „Solange das so ist und wir neue Zuschauer haben, wird ‚GNTM‘ bestehen bleiben“, fügt sie hinzu. Auch gegenüber einer ganz neuen Idee, das Format mit männlichen Modelbewerbern auszustrahlen, zeigt sich die Modelmama offen: „Ich kann mir das gut vorstellen und würde Spaß haben, das zu machen. Mal sehen, vielleicht kommt das ja bald.“