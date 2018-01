Jamie Hewlett: Der Mann hinter den Gorillaz! Verlosung!

Donnerstag, 25. Januar 2018, 22:35 Uhr

Vom legendären Tank Girl über Liveanimationen mit der virtuellen Band Gorillaz und Experimenten mit zeitgenössischer chinesischer Oper bis hin zu einer Ausstellung mit Grafiken und Tuschezeichnungen in der Saatchi-Galerie erweist sich Jamie

Hewlett als einer der umtriebigsten und innovativsten Künstler der zeitgenössischen Popkultur.

Foto: Taschen/Jamie Hewlett:

Geprägt von Einflüssen, die von Hip-Hop bis zu Slasher-Filmen reichen, trat Hewlett Mitte der 1990er-Jahre als Zeichner des Comics Tank Girl erstmals ins Rampenlicht.

Mit seinem damaligen Mitbewohner Damon Albarn gründete er später die einzigartige Cartoonband Gorillaz, eine virtuelle Popgruppe aus animierten Figuren, die fünf Studioalben einspielte, atemberaubende Livespektakel auf die Bühne brachte und preisgekrönte Songs lieferte.

Im Jahre 2006 wurde Hewlett vom Londoner Design Museum zum „Designer des Jahres“ gekürt, und 2009 erhielten er und Albarn einen Bafta für ihren animierten Affenfilm für die Olympischen Spiele in Peking. Ebenfalls mit Albarn realisierte er

die spektakuläre Oper Monkey – Journey to the West nach dem chinesischen Roman Xi Yóu Ji von Wu Cheng’en, die 2007 in Manchester uraufgeführt wurde.

Großartiger Bildband

Der neue fette Band illustriert Hewletts spannenden künstlerischen Werdegang. Aus allen Facetten seines abwechslungsreichen Schaffens sind hier über 400 seiner Kunstwerke zusammengestellt, von der Ära Tank Girl und der Gorillaz-Zeit bis

zu seinen allerneuesten Aktivitäten.

Foto: Taschen/Jamie Hewlett:

Sein Credo: „Es geht darum, jenen Augenblick reiner Ekstase zu erreichen, in dem eine Zeichnung sich einfach ergibt – es ist, als sei man in Trance… Zeichnen ist eine Flucht aus all den unnötigen Dingen des Lebens, die dem Freisein im Wege stehen.“

Übrigens: Bei www.taschen.com und in den Stores in Berlin, Hamburg und Köln gibt es noch bis zum 28. Januar Toptitel mit bis zu 75 % Rabatt!

Foto: Taschen/Jamie Hewlett:

klatsch-tratsch.de verlost 1x den Bildband von Jamie Hewlett

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 31. Januar 2018 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Jamie Hewlett“

Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.