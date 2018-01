Thirty Seconds to Mars: Neue Single "Dangerous Night"

Donnerstag, 25. Januar 2018, 21:58 Uhr

Mit „Walk On Water“ meldeten sich Thirty Seconds To Mars nach vier Jahren jüngst zurück. Die Single begeisterte Fans und Kritiker gleichermaßen, der Videoclip lieferte zudem Ausschnitte aus der in diesem Jahr folgenden Kino-Dokumentation der Band „A Day In The Life Of America“.

Foto: Nabil

Jetzt legen Thirty Senconds To Mars nach und veröffentlichen ihre neue Single „Dangerous Night“! Der Song ist seit heute Abend als Download und im Stream erhältlich.

Mit „Dangerous Night“ gibt es nun seit heute den zweiten Vorboten auf das kommende Album der Band um Frontmann Jared Leto. Zudem dürfen sich die Fans auf eine spektakuläre Live-Tour freuen, die am 11. März in Köln startet.

Thirty Seconds to Mars live

11.03.2018 Köln, Lanxess Arena

12.03.2018 Basel, St. Jakobshalle

18.03.2018 München, Olympiahalle

17.04.2018 Wien, Stadthalle

02.05.2018 Hamburg, Barclaycard Arena

03.05.2018 Berlin, Mercedes-Benz Arena