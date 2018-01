Top 20: Darth Vader als beliebtester Bösewicht aller Zeiten gekürt

Donnerstag, 25. Januar 2018, 22:10 Uhr

Darth Vader ist der beliebteste Film-Bösewicht aller Zeiten. Der ikonische Sith-Lord hatte seinen ersten Auftritt in ‚Star Wars: Eine neue Hoffnung'(1977) und hat sich seitdem zu dem meist geliebten und gefürchtesten Filmcharakter entwickelt.

Rogue One: A Star Wars Story mit Darth Vader. Foto: Jonathan Olley/Lucasfilm Ltd.

In der Original-Trilogie wurde dieser von David Prowse gespielt und von James Earl Jones synchronisiert. Einen weiteren Kurzauftritt bekam Vader im Prequel ‚Rogue One: A Star Wars Story‘ und im neusten ‚Star Wars‘-Teil ‚Die letzten Jedi‘ konnten die Überreste seiner ikonischen Maske betrachtet werden. Obwohl er furchteinflößend und skrupellos ist, rettet Vader seinen Sohn Luke Skywalker vor der Ermordung durch den Imperator Palpatine, stirbt jedoch dabei. Das amerikanische Filminstitut setzte den Teils-Mensch-teils-Maschine-Bösewicht auf seiner Liste ‚100 Jahre… 100 Helden und Bösewichte‘ bereits auf Platz drei.

Jetzt hat der galaktische Vollstrecker sowohl Heath Ledgers Darstellung des Jokers wie auch Loki, Hannibal Lecter und Lord Voldemort abgehängt und es auf Platz eins des ‚Empire‘-Magazins geschafft. Hier hatten Fans die Möglichkeit, über ihren Lieblingsbösewicht abzustimmen. ‚Empire‘-Redakteur Chris Hewitt schrieb: „Alles an Vader ist auf maximale Böswilligkeit ausgelegt. Die Maske, die Stimme, das rasselnde Geröchel garantieren, dass die Kinder nachts nicht schlafen können. Dieses Gefühl, dass er die vollkommene Kontrolle über jede Situation besitzt. Das Gefühl, dass, wenn man ihn auch nur schief anschaut, es braune Hosen geben wird. Genauso muss das wahre Böse aussehen und sich anhören.“

„Thor: Ragnarok“ mit Loki (Tom Hiddleston). Foto: Jasin Boland. Marvel Studios 2017

Chefredakteurin Terri White fügte dem hinzu: „Böse Jungs sind ein großer Teil dessen, was Filme so verdammt gut macht. Aber wer ist der böseste? Die ‚Empire‘-Leser haben in Scharen darüber abgestimmt und Darth Vader zu ihrem Nummer eins Bösewicht aller Zeiten erkoren. Es scheint, als sei der Einfluss der dunklen Seite noch immer sehr stark…“

Die Top 20 der besten Bösewichte aller Zeiten

1. Darth Vader (‚Star Wars‘)

2. The Joker (‚The Dark Knight‘)

3. Loki (‚Marvel’s The Avengers‘)

4. Hans Gruber (‚Stirb langsam‘)

5. Hannibal Lecter (‚Das Schweigen der Lämmer‘)

6. Hans Landa (‚ Inglourious Basterds ‚)

7. Kylo Ren (‚Star Wars: Die letzten Jedi‘)

8. Anton Chigurh (‚No Country For Old Men‘)

9. Voldemort (‚Harry Potter‘)

10. The Alien (‚Alien‘)

11. Gollum (‚Der Herr der Ringe‘)

12. Sauron (‚ Der Herr der Ringe ‚)

13. Nurse Ratched (‚Einer flog über das Kuckucksnest‘)

14. The Sheriff of Nottingham (‚Robin Hood: König der Diebe‘)

15. Palpatine (‚Star Wars‘)

16. Norman Bates (‚Psycho‘)

17. Agent Smith (‚The Matrix‘)

18. Freddy Krueger (‚Nightmare‘)

19. The T-1000 (‚Terminator 2‘)

20. Michael Myers (‚Halloween‘)