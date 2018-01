Luca Hänni zeigt hier seinen 1A-Adonis-Body

Freitag, 26. Januar 2018, 12:40 Uhr

Ex-DSDS-Sahneschnittchen Luca Hänni auf dem Weg zum echter Kerl: Auf Instagram überraschte der Mädchenschwarm jetzt nicht nur mit einem beispielhaften Sixpack, sondern einem ausgesprochenem Macho-Look.

Foto: WENN.com

Wer glaubt, dass Luca sich jetzt zum mächtigen Muskelprotz entwickelt hat, sollte sich von den Superbody-Bildern allerdings nicht täuschen lassen. Bei 1,68m Körpergröße sieht das gewaltiger aus, als es in Wirklichkeit ist! Zum Vergleich unser Foto oben vom November 2017.

Der 23-Jährige weilt seit Anfang des Jahres in Australien, um ein Englisch ordentlich aufpeppen. Im Schlepptau hat er seinen Stiefbruder und Manager Cyril (27), beide besuchen die Yalea Sprachschule. Seine Freundin Tamara (25, mit der er mit einer Pause seit 2010 liiert ist, ist in der Schweiz geblieben.

Ein Beitrag geteilt von Luca Hänni (@lucahaenni1) am Jan 20, 2018 um 9:16 PST

Reisevideos auf Youtube

Dazwischen gibt es reichlich Sightseeing und sportliche Aktivitäten am Meer, wie Z.B. am Bondi Beach, einer der berühmtesten Strände in Down Under und einer der bekanntesten Surf-Hot-Spots der Welt. Der sympathische Berner Sänger postete einige Fotos bei Instagram, schrieb dazu: „Hey meine Lieben. Wow ich bin jetzt schon 2 Wochen mit @yalealanguages in Sydney Australien und ich erlebe einfach so viele tolle sachen“. Auf seinem Youtube-Kanal gibt’s mehr zu sehen von seiner aufregenden Reise – da macht es Spaß zuzusehen!