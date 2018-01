Preisträger Deutscher Fernsehpreis 2018: Boris Becker gewinnt

Samstag, 27. Januar 2018, 10:48 Uhr

Am Freitagabend wurde in Köln zum 19. Mal der von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF gestiftete Deutsche Fernsehpreis verliehen. Am selben Tag hatte die 14-köpfige Fachjury unter dem Vorsitz von „TV Spielfilm“-Chefredakteur Lutz Carstens die Preisträger in den Programmbereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport ermittelt.

Kida Khodr Ramadan. Foto: SAT.1

Für eine Überraschung sorgte ein Preis für Boris Becker. Gemeinsam mit Matthias Stach bekam er den Preis für die „Beste Sportsendung“. Becker war allerdings nicht zugegen. Beide war letztes Jahr bei den Grand-Slam-Turnieren als Kommentatoren im Einsatz. Die Auszeichnung gab es für ihre außergewöhnlichen Leistungen während der US Open 2017.

Die Krimiserie „Babylon Berlin“ (SKY/ARD) gewann vier Auszeichnungen – unter anderem als „Beste Drama-Serie“.

Die Serie „4 Blocks“ (TNT Serie) gewann sogar in den Kategorien „Beste Regie“ und „Bester Schauspieler“. Letzterer ging an Schauspieler Kida Khodr Ramadan – den Mann mit dem kantigen Gesicht. Er widmet den Preis unter Tränen seiner Familie.

Regisseur Tom Tykwer von „Babylon Berlin“. Foto: ST.1

The Voice Of Germany beste TV-Show

In der Kategorie „Beste Unterhaltung Prime Time“ gewann die Musikshow „The Voice of Germany“ (ProSieben/SAT.1/Talpa Germany) seinen zweiten Deutschen Fernsehpreis. Der zweifache Comedypreis-Träger Luke Mockridge freut sich: Für „LUKE! – Die Woche und ich“ (SAT.1/Brainpool TV) erhielt der 28-Jährige den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung Late Night“.

Das Team von „The Voice Of Germany“. Foto: SAT.1

Darüber hinaus wurden zwei Förderpreise verliehen. Der Ehrenpreis der Stifter ging an Thomas Gottschalk (Laudator nannte ihn den „letzten großen Entertainer, den dieses Land hat“.) Als Thomas Gottschalk (67) mit dem Deutschen Fernsehpreis in den Händen auf der Bühne steht, fehlen eigentlich nur noch eine Couch und Gummibärchen. „Danke sehr!“ „Danke!“, „Hört auf, Mensch!“ beruhigt der Showmaster das Publikum im Saal.

Der Deutsche Fernsehpreis ist erneut ohne TV-Übertragung über die Bühne gegangen. Barbara Schöneberger moderierte die Show. (KT/dpa)

Souverän wie immer: Barbara Schöneberger. Foto: SAT.1

Der Deutsche Fernsehpreis 2018: Die wichtigsten Kategorien

Fiktion

Bester Schauspieler

Kida Khodr Ramadan fu?r „4 Blocks“

Beste Schauspielerin

Julia Jentsch fu?r „Das Verschwinden“

Beste Drama-Serie

Babylon Berlin (SKY/ARD)

Bester Fernsehfilm

Eine unerhörte Frau (ZDF/ARTE)

Bester Mehrteiler

Bru?der (ARD/SWR)

Beste Comedyserie

Magda macht das schon! (RTL)

Regie

Marvin Kren fu?r „4 Blocks“

Unterhaltung

Beste Comedy

extra 3 (ARD/NDR)

Beste Unterhaltung Primetime

The Voice of Germany (ProSieben/SAT.1)

Beste Unterhaltung Late Night

LUKE! Die Woche und ich (SAT.1)

Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung

Michael Kessler fu?r „Kessler ist … Wolfgang Bosbach“ (ZDF)

Bestes Factual Entertainment

Kitchen Impossible (VOX)

Sport

Beste Sportsendung/Kommentatoren

Tennis: US Open: Boris Becker, Matthias Stach (Eurosport)

Information

Beste Moderation/Einzelleistung Information

Marietta Slomka in „heute-journal“ (ZDF)

Beste Information

Endlich Klartext – Der große RTL II Politiker-Check (RTL II)

Bestes Infotainment

Terra X: Der große Anfang – 500 Jahre Reformation (ZDF)

Ehrenpreis

Thomas Gottschalk