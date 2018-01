Big Sean: Neue Musik noch in diesem Jahr

Sonntag, 28. Januar 2018, 19:05 Uhr

Big Sean kündigt neue Musik an. Der 29-Jährige erreichte mit seinem vierten Album ‚I Decided‘ im letzten Jahr die Spitze der US Billboard Charts. An diesen Erfolg will er nun anknüpfen.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Er versprach seinen Fans jetzt, dass er für 2018 neue Musik und sogar eine Tour geplant hat. Beim ‚Power 100‘-Event von Billboard erzählte er dem Magazin: „Ich komme zurück mit Vergeltung. Viele der Touren, die ich mache, basieren auf ein und demselben Projekt. Ich will etwas machen, das eine Krönung aus allem ist.“ Klingt nach einer Best Of-Tour.

Erst kürzlich veröffentlichte der Rapper das Album ‚Double or Nothing‘ mit DJ und Produzent Metro Boomin.

„Wir haben es für die Fans gemacht“

Die Platte war ein Spaß-Projekt der beiden, kam aber bei den Fans sehr gut an. „Ich habe jetzt ein Nummer Eins-Album nach dem anderen gemacht. Double or Nothing‘ war einfach nur zum Spaß haben. Wir kamen zusammen, um Spaß zu haben. Wir haben es für die Fans gemacht.“ Und die können gespannt sein, denn der Musiker kommt demnächst scheinbar schon mit einer neuen Überraschung um die Ecke.