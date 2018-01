Jack White meldet sich mit neuen Songs zurück

Sonntag, 28. Januar 2018, 10:53 Uhr

Jack White teilt einen neuen Song. Der 42-Jährige hat zu Beginn des Jahres schon zwei seiner neuen Werke veröffentlicht. Nun teilte er bereits den dritten Track seines kommenden Albums. ‚Corporation‘ heißt der dritte Vorläufer von Jack Whites kommendem Album ‚Boarding House Reach‘.

Die neue Single stellte er jetzt zum Streamen und Downloaden ins Netz. Neben einigen erstaunlichen Instrumentalpassagen hört man den Songwriter darin immer wieder schreien: „Who’s With Me?“, was auf Deutsch so viel wie „Wer schließt sich mir an?“ bedeutet. Nach ‚Connected By Love‘ und ‚Respect Commander‘ ist ‚Corporation‘ bereits die dritte Auskopplung der neuen Platte, die im März scheinend wird. Die ersten beiden Lieder waren Anfang des Monats verfügbar gemacht worden, wobei vor allem ‚Connected By Love‘ schnell großen Anklang bei den Fans fand.

Die dritte Soloplatte des Musikers wurde in den Sear Sound Studios, den Capitol Studios und dem Third Man Studio aufgenommen, und ist damit seine erste Soloaufnahme, die in drei Städten (New York, Los Angeles und Nashville) entstanden ist. Mitwirkende sind dieses Mal Musiker wie Neal Evans, Bobby Allende und DJ Harrison.