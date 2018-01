Jeremy Meeks: Die Schwiegermutter ist (leider) immer dabei

Sonntag, 28. Januar 2018, 10:25 Uhr

Jeremy Meeks (33) ist als schönsten „Knast-Modl“ der Welt berühmt geworden. Zwei Jahre musste er einsitzen. Letzten Sommer trennte er sich von seiner Frau, um sich der britischen Milliardärstochter, Top-Shop Erbin Chloe Green (26) zuzuwenden. Mit ihr ist er nun schon neun Monate zusammen.

Chloe Green, Jeremy Meeks Show von Ralph & Russo in Paris: Foto: WENN.com

Doch offenbar muss der Vater eines achtjährigen Sohnes auch die Schwiegermutter in spé im Schlepptau akzeptieren. Denn die letzten Bilder aus dem Jet-Set-Leben des schönen Ex-Knackis zeigen vermehrt auch Tina Green (69) an der Seite ihrer Tochter.

„Wenn es um die unglaubliche Liebesaffäre zwischen der arbeitsscheuen High-End-Einzelhandelserbin Chloe Green und ihrem ‚heissen Schwerverbrecher‘ Jeremy Meeks geht, scheint es eine ebenso unglaubliche dritte Person in der Beziehung zu geben“, ätzt die britische ‚Daily Mail‘ über das Trio. Man sah die drei so beim Fußball oder auf einer Yacht in Monaco, diese Woche schließlich bei Shows von Balmain und Ralph & Russo der Fashion Week in Paris. Naja, vielleicht fungiert die 69-Jährige immer als Zahlmeisterin?

Und was sagt der Top Shop Milliardär?

Was ihr Ehemann, Top Shop Tycoon Sir Philip Green von dem Trio und von Meeks krimineller Karriere hält ist unklar. Reportern erzählte er ein paar Wochen nach dem Aufflammen der Romanze im letzten Jahr schroff: „Ich werde mich nicht damit beschäftigen.“ Wie Jeremy Meeks das findet – das wüßten wir gern. Wesentliches kann man allerdings in seinem Gesicht ablesen.

Übrigens: Das Tränen-Tattoo neben Meeks linkem Auge symbolisiert den Tod eines Bandenmitglieds, während eine anderes auf seinem rechten Unterarm das Wort „Crips“ zeig. Das ist der Name einer berüchtigten Bande aus Los Angeles, die an Hunderten von Morden und am Drogenhandel beteiligt war. (PV)