Nur noch 8 im Dschungelcamp: Ansgar Brinkmann ist raus!

Sonntag, 28. Januar 2018, 15:09 Uhr

Ansgar Brinkmann hat am 10. Tag von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ das Dschungelcamp verlassen. Das berichtet die ‚Bild‘-Zeitung.

Foto: MG RTL D

Warum Brinkmann aus dem RTL-Pritschenlager gezogen ist, ist zur Stunde noch nicht bekannt. Haben ihm die grünen Ameisen von der gestrigen Prüfung womöglich gesundheitliche Probleme bereitet?

Vor seinem Einzug sagte der 48-jährige jedenfalls: “Ich gehe auf keinen Fall in den Dschungel und sage: ‚Kein Problem, ich habe schon so viel erlebt, was soll da groß passieren, das ist doch wie Urlaub!‘ Ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Das Team wird individuell und auch im Kollektiv an seine Grenzen kommen. Da stellt sich dann die Frage, ob man für diese Drucksituationen genug Empathie besitzt, um damit umzugehen. Ich hoffe, das trifft auf mich zu.“

Hat der Ex-Fußballer damit die Rauswahl von Tatjanas Gell vereitelt, die wollte sowieso endlich raus, stand gestern aber auf der Abschussliste? Doch wegen Giuliana Farfalla vorzeitigem Auszug wurde am Samstagabend keiner aus dem Camp geschickt.

Foto: MG RTL D

Der Zweite hat aufgegeben

Die 21-Jährige warf damit der zweite Dschungelcamp-Kandidat in der 12. Staffel das Handtuch. Damit beim finale am kommenden Freitag noch Drei Finalisten stehen, müsste RTL also eine weitere Rauswahl absetzen.

Heute um um 22.10 Uhr gibt es die Tageszusammenfassung. Was die Zuschauer erwartet, zeigt unser unten Video. Im Camp sind somit noch acht Kandidaten: Daniele Negroni, Kattia Vides, Tina York, Natascha Ochsenknecht, David Friedrich, Jenny Frankhauser und Matthias Mangiapane sowie Tatjana Gsell.