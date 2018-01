"Rampage": Riesenaffentheater mit Dwayne Johnson - Neuer Trailer

Sonntag, 28. Januar 2018, 19:26 Uhr

Hollywoods derzeit angesagtester Haudrauf Dwayne Johnson kommt am 10. Mai mit dem neuen Spektakel „Rampage“ in die deutschen Kinos. Jetzt gibt es einen neuen Trailer.

Weitere Hauptrollen spielen Oscar-Kandidatin Naomie Harris („Moonlight“), Malin Akerman (TV-Serie „Billions“), Jake Lacy (TV-Serie „Girls“), Joe Manganiello (TV-Serie „True Blood“) und Jeffrey Dean Morgan (TV-Serie „The Walking Dead“) sowie P.J. Byrne („The Wolf of Wall Street“), Marley Shelton („Die Vorsehung“), Breanne Hill („San Andreas“), Jack Quaid („Die Tribute von Panem: Catching Fire“), Matt Gerald (TV-Serie „Daredevil“), Jason Liles („Death Note“), Demetrius Grosse (TV-Serie „The Brave“) und Will Yun Lee (TV-Serie „Hawaii Five-0”).

Und darum geht’s

Primatenforscher Davis Okoye (Johnson) hat Probleme im Umgang mit seinen Mitmenschen – dagegen verbindet ihn eine unerschütterliche Freundschaft mit George, dem außergewöhnlich intelligenten Silberrücken-Gorilla, den er von Geburt an aufgezogen hat. Doch als ein illegales Genexperiment aus dem Ruder läuft, mutiert dieser sanftmütige Affe zu einem rasenden Monster von gewaltigen Ausmaßen. Damit nicht genug – bald stellt sich heraus, dass auch weitere Tiere auf diese Art manipuliert worden sind.

Foto: Warner Bros.

Während diese neu geschaffenen Alpha-Raubtiere Nordamerika unsicher machen und alles vernichten, was sich ihnen in den Weg stellt, tut sich Okoye mit einer in Ungnade gefallenen Gentechnikerin zusammen, um ein Gegenmittel zu entwickeln, wobei er auf einem sich ständig wandelnden Schlachtfeld einen schweren Stand hat. Denn es geht nicht nur darum, eine weltweite Katastrophe zu verhindern, sondern auch das fürchterliche Biest zu retten, das einst sein Freund war.