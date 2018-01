Tag 10: Darum ist Ansgar Brinkmann rausgegangen

Sonntag, 28. Januar 2018, 23:19 Uhr

Heute Abend gab es die zehnte Folge der 12. Staffel von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‚ bei RTL. Die Überraschung des Tages: Ansgar Brinkmann hat das Camp freiwillig verlassen und damit flog heute kein weiterer Camper via Televoting raus.

Foto: MG RTL D

Der 48-jährige Ex-Fußballer hatte die Schnauze voll. Ansgar hatte sein Mikrofon abgenommen, das wurde ihm im Dschungeltelefon als Regelstoß vorgeworfen. Er solle deshalb ein Luxusgegenstand abgegeben. Das war zuviel für den selbsternannten „Freigeist“. Er wollte raus: „Konfrontation können sie haben“, fluchte er. „Wenn sie mich jetzt dafür bestrafen, ist das hier für mich gegessen.“

Dann rief er schließlich: „Ich geh mit einem Lächeln raus. Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Und auch das passierte in der heutigen Show: Es ist nass im Regenwald und am zehnten Tag wird David Friedrich endlich auf der Erfolgsleiter nach oben gespült, denn die Camper schicken den Camp-Langweiler ohne Ecken und Kanten zu seiner zweiten Dschungelprüfung. Der Bachelorette-Gewinner und Musiker geht auf Tauchstation und hat die Chance, in „Einmal volltanken, bitte“ neun Sterne zu erspielen.

Dafür muss David in einen großen Wassertank steigen, der verschlossen wird, und sich auf Kommando mit Wasser füllt. Die Aufgabe besteht darin, mit einem Schraubenschlüssel Boxen zu öffnen, Sterne zu suchen, und sich am Ende selbst zu befreien. Dabei erwarten ihn tierische Überraschungen.

Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Sonja Zietlow: „Du hast heute die Möglichkeit, neun Sterne zu sammeln. Ich sage es aber sofort: entweder `nine or nothing`. Also alle oder keiner.“ David: „Das ist Scheiße.“ Sonja Zietlow: „Wieso? Ist doch super. Wie wäre es mal mit neun Sternen?“

Am Ende waren es dann doch null Sterne. David hatte den Schraubenschlüssel verloren… Sonja Zietlow: „Du bist richtig angezickt, oder?“ David: „Ja.“

Was sonst noch passierte erzählen wir im folgenden.

Foto: MG RTL D

Nachtschichten sind eine Zumutung

Der Schlafmangel macht besonders Matthias Mangiapane zu schaffen. Und so bietet Tina York ihm an, seine Nachtschicht bei der Feuerwache zu übernehmen: „Ich kann auch durchmachen. Das ist die einzige Möglichkeit, euch zu helfen.“ Da sagt Matthias nicht nein: „Also, wenn du kannst. Wenn nicht, mach mich wach.“ Und so sitzt Tina zunächst mit Tatjana am Feuer. Doch Tatjana Gsell kann bald nicht mehr, schläft immer wieder ein. Auch Tina kämpft mit der Müdigkeit, hält aber durch. Am Ende wird dann doch Matthias geweckt, um Tatjana zu erlösen. Doch es dauert nicht lange, da verkündet er: „Es hat keinen Sinn, ich muss mich hinlegen. Diese Nachtschichten sind eine Zumutung.“

Mit diesem Worten legt er sich einfach hin und lässt Tina alleine zurück. Erst im Morgengrauen kommt die erlösende Frage von Daniele: „Tina, möchtest du dich hinlegen?“ Tina gibt sich tapfer: „Ich habe jetzt meine dritte Schicht hinter mir. Ich habe euch extra schlafen lassen, weil Ansgar oder du ja vielleicht zur Prüfung müsst. Bleib du bitte liegen.“ Daniele: „Warst du die ganze Nacht wach?“ Tina: „Das ist ja das, was ich machen kann. Ihr macht ja viel und das will ich machen für die Allgemeinheit!“

Daniele steht auf und wird sauer: „Das ist echt uncool. Ansgar, David, Kattia….das kann doch nicht sein, dass hier die älteste Frau von allen die ganze Nacht wach ist. Das geht doch nicht, Tina. Leg‘ dich jetzt hin und ich mache alles!“

Foto: MG RTL D

Daniele resigniert

Was mehrere Tage ohne Nikotin doch aus einem jungen, wilden Sänger machen. Daniele Negroni sitzt ruhig, gelassen und ganz, ganz klein mit Hut im Dschungeltelefon: „Jetzt haben wir uns doch seit drei Tagen an alles gehalten. Ist es nicht möglich, dass man uns die Zigaretten zurückgibt. Es gibt gerade nichts, was ich mir sehnlicher wünsche, als mich irgendwo hin zu setzen und eine zu rauchen. Da bitte ich die Produktion ganz herzallerliebst. Es müssen ja nicht fünf sein. Auch drei für alle“, bettelt Daniele unterwürfig im Dschungeltelefon.

Ja wo ist denn der motzende 22-Jährigeabgeblieben? „Es hat ja keinen Sinn hier stur zu sein und rumzuschreien. Ich habe mir einfach gedacht, ich versuch das mal ruhig und sachlich zu klären. Das ist doch mal ein anderer Weg. Es hat keinen Sinn hier den Ochsen zu machen. Ich verfalle schnell mal in Rage, ich brodle auch schnell mal. Das ist ein Tick, den muss ich versuchen, mal einzustellen.“

Foto: MG RTL D

Durchhalten, Jenny!

Auch Jenny Frankhauser hat sich verändert. Gegenüber Tina resümiert sie: „Ich muss sagen, ich bin jetzt schon irgendwie stärker als ich ins Camp kam, und selbstbewusster. Ich habe schon viel nachgedacht und arbeite an mir. Es hat mir echt gut getan, hier zu sein. Aber jetzt kommt der Nachteil. Jetzt wird es immer gefährlicher für mich, mich zusammenzureißen. Ich möchte nicht, dass das, was man verdrängt, hochkommt. Ich habe so Angst, dass das hochkommt. Das darf niemand sehen. Ich darf auf keinen Fall hier zusammenbrechen.“ Tina: „Du bist so ein süßes Mädchen. Du machst hier dein Ding. Du machst das gut. Was soll dir passieren? Du kannst stolz sein auf dich.“

Bei diesem stärkenden Worte fängt Jenny an zu strahlen. Tina: „Und wenn du lächelst, dann gewinnst du die Zuschauer sowieso.“ Jenny ist ganz beschämt: „Danke! Ich kämpfe hier bis zum Schluss. Das hier habe ich alleine gemacht und durchgestanden und nicht die ‚Schwester von…‘“

Foto: MG RTL D

Zigaretten und Luxusgegenstände zurück

Teamchef David kommt mit einem Brief aus dem Dschungeltelefon. Den Campern schwant nichts Gutes. Tina stöhnt: „Nicht schon wieder Verstöße! Wir waren doch so lieb!“ David: „Da steht bestimmt wieder drin, gegen welche Regeln wir wieder verstoßen haben! Vollidioten.“ Noch bevor der Umschlag geöffnet ist, ist die Stimmung ab Boden. Daniele: „Irgendwann drehst du doch hier einfach durch! Das ist Psychoterror.“ Natascha genervt: „Wir sind hier nicht im Kuschelcamp sondern im Dschungelcamp, entspannt euch!“

Foto: MG RTL D

Umso größer die Freude und der Jubel, als David vorliest, dass keine Regeln mehr gebrochen wurden, und daher die Zigarettenrationen und die Luxusgegenstände im Dschungeltelefon bereit liegen. Daniele springt auf und knutscht vor Glück David ab. „Aber ich dachte, wir sind jetzt Nichtraucher geworden“, wirft David ein. Daniele: „Geh‘ jetzt und hol den Kram!“ Und so dauert es keine drei Minuten, bis alle wieder zu Rauchern geworden sind. „Oh, wow, mein ganzer Kopf dreht sich“, jubelte der Ex-DSDS-Sänger bei seiner ersten Zigarette seit drei Tagen…

