Candice Swanepoel: Jetzt macht sie Victoria's Secret Konkurrenz

Montag, 29. Januar 2018, 14:20 Uhr

Candice Swanepoel launcht ihr eigenes Swimwear-Label.Was für eine Power-Frau! Nur wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Sohnes kehrte das attraktive Model in Windeseile wieder auf den Laufsteg zurück und zeigte sich in knapper Kleidung.

Foto: Derrick Salters/WENN.com

Jetzt ist die 29-Jährige wieder schwanger und kann sich trotz großer Babykugel einfach nicht zurückhalten. So verkündete die Südafrikanerin nun laut ‚Vogue‘ auf ihrem Instagram-Account: „Ich könnte mich nicht mehr auf 2018 freuen! Ich bin endlich bereit zu verkünden, dass meine Swimwear-Kollektion im nächsten Monat erscheint!“

Ihre Bademodenkollektion, die ‚Tropic of C‘ heißen wird, besteht größtenteils aus Einteilern und wurde auf den Turks- und Caicosinseln bei den Bahamas geshootet. Erst vor wenigen Tagen hatte das Model das Geschlecht ihres zweiten Kindes verraten.

In einem Instagram-Video küsst ihr Erstgeborener liebevoll die Babykugel der werdenden Mama. Dazu schrieb Candice: „Meine Jungs.“ Anacã scheint sich riesig auf sein Geschwisterchen zu freuen. Der werdende Bruder küsste den runden Bauch seiner Mutter nämlich noch ein zweites Mal in dem Video. Candice verkündete ihre zweite Schwangerschaft ebenfalls auf süße Weise in den sozialen Medien: Sie teilte ein Foto auf dem sie mit ihrem kleinen Bäuchlein zwischen allerlei Gewächs posierte und betitelte den Schnappschuss mit „Weihnachten kam zeitig“.