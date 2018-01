Kinocharts: "Maze Runner 3" überholt "Jumanji" in Nordamerika

Montag, 29. Januar 2018, 13:00 Uhr

Nicht jeder Stoff lässt sich erfolgreich in ein Franchise verwandeln, doch bei der „Maze Runner„-Reihe scheint die Rechnung aufzugehen. Kinogänger in den USA und Kanada goutieren den Stoff um jugendliche Todeskämpfer und drücken den Film auf den wöchentlichen Spitzenplatz.

Foto: Twentieth Century Fox

Das Actionspektakel „Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone“ hat die Komödie „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ im Kino-Ranking in Nordamerika überholt. Der dritte und letzte Teil des Franchise spielte über das Wochenende beachtliche 23,5 Millionen Dollar (18,9 Mio Euro ein) und belegte dem Branchendienst „Box Office Mojo“ zufolge damit den ersten Platz.

Das apokalyptische Finale der Science-Fiction-Trilogie, das kommenden Donnerstag in Deutschland startet, führt die Kämpfer um Thomas (Dylan O’Brien) dorthin zurück, wo im ersten Teil alles begonnen hatte: ins Labyrinth. Am Donnerstag startet der Film auch hierzulande. Heute Abend gibt es dazu hier unsere Filmkritik.

Die Action-Komödie „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ hielt sich in ihrer sechsten Woche nach wie vor stark und spielte laut „Box Office Mojo“ mittlerweile 338 Millionen Dollar (272 Mio Eur) ein. Der Film mit Dwayne „The Rock“ Johnson, der seit Dezember auch in Deutschland zu sehen ist, hat sich finanziell deutlich besser geschlagen als das Original vor rund 22 Jahren.

„Wunder“ in Deutschland an der Spitze

Einen kräftigen Sprung nach vorn macht im Ranking das Western-Drama „Hostiles“ mit Christian Bale. Er spielt darin den Armee-Offizier Joseph Blocker im späten 19. Jahrhundert, der einen gegnerischen, im Sterben liegenden Häuptling des Cheyenne-Stamms nach Hause zu bringen muss. „Hostiles“ verbesserte sich in seiner sechsten Woche vom 23. auf den dritten Platz und startet in Deutschland voraussichtlich Ende Mai.

Auf den nächsten Plätzen landeten das Musicalspektakel „Greatest Showman“ mit Hugh Jackman, Steven Spielbergs „Die Verlegerin“ mit Meryl Streep und Tom Hanks sowie das Kriegsdrama „Operation: 12 Strong“ mit Chris Hemsworth.

In Deutschland sieht’s derweil so aus: „Wunder“ war in den USA der absolute Überraschungserfolg zum Jahresende und legt nun auch in Deutschland einen ganz und gar wunderbaren Kinostart hin: Angelaufen in 465 Kinos kann sich die berührende Bestsellerverfilmung über sensationelle 175.000 Besucher freuen und erobert damit Platz 1 der deutschen Kinocharts. Das mit Julia Roberts („Eat Pray Love“), Owen Wilson („Grand Budapest Hotel“) und Kinderstar Jacob Tremblay („Raum“) gefühl- wie humorvoll inszenierte Drama spielte damit über das Wochenende bereits 1,5 Mio. Euro ein.