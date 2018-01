Trailer "The Rain": Neue Grusel-Serie von Netflix

Montag, 29. Januar 2018, 14:37 Uhr

Atemberaubend spannend, überraschend und in faszinierenden Bildern erzählt die erste skandinavische Netflix-Serie „The Rain“ von einem jungen Geschwisterpaar, das nach sechs Jahren ihren Schutzbunker zum ersten Mal verlässt. Ein brutaler Virus, der durch den Regen übertragen wurde, löschte damals fast die gesamte Bevölkerung aus.

Foto: Per Arnesen/Netflix

Während ihrer Erkundungstour treffen sie auf eine Gruppe weiterer junger Überlebender. Gemeinsam begeben sie sich auf eine gefährliche Reise durch ein verlassenes Skandinavien, auf der Suche nach Leben. Frei von gesellschaftlichen Zwängen und Regeln der Vergangenheit kann nun jeder in der Gruppe so sein, wie er sein möchte.

Doch während die jungen Menschen ums blanke Überleben kämpfen, müssen sie feststellen, dass selbst in einer postapokalyptischen Welt alltägliche Probleme wie Liebe, Eifersucht und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens noch immer existieren…

Jannik Tai Mosholt (Borgen, Rita, Follow the Money) ist bei dem Projekt zugleich sogenannter Showrunner und Regisseur.

Hauptdarstellerin Alba August (Reliance, Jordskott und Unga Astrid) gehört zu den diesjährigen Berlinale European Shooting Stars 2018. Neben ihr brillieren in der Serie Mikkel Boe Følsgaard (A Royal Affair, The Legacy), Lucas Lynggaard Tønnesen (Tidsrejen, Department Q: The Keeper of Lost Causes), Lars Simonsen (The Bridge, Brotherhood), Iben Hjejle (Dicte, High Fidelity), Angela Bundalovic (Dark Horse, Blood Sisters), Sonny Lindberg (The Legacy, Anti), Jessica Dinnage (The Guilty, The Man), Lukas Løkken (One-Two-Three Now!) und Johannes Kuhnke (Force Majeure). Die Serie soll im Frühjahr 2018 starten.