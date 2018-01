Gigi Hadid: Das hier ist ihre Kollektion für Tommy Hilfiger

Dienstag, 30. Januar 2018, 14:22 Uhr

Gigi Hadids ist großer Fan von Motorsport. Die 22-jährige Schönheit hat sich mit Tommy Hilfiger für die Frühjahrskollektion der Marke zusammengetan. Die neue Mode des Hauses wird von Motorsportarten inspiriert sein und Gigi zeigt sich begeistert über den neuen Style.

Im Interview mit ‚Vogue‘ gesteht das Model: „Alles am [Motorsport] ist faszinierend. Der technische Aspekt, die verschiedenen Wege wie sie die Autos verändern, um schneller zu sein, was der Fahrer mit seinem Team bei Rekordgeschwindigkeiten bespricht.“ Es gibt vor allem ein Teil in der neuen TommyXGigi-Kollektion, das es ihr besonders angetan hat: eine Windbreaker Jacke. Gigi meint: „Ich persönlich liebe ja die Windbreaker Jacke. Ich bin sehr glücklich mit der Form und der Möglichkeit, dass die als Fashionstatement getragen werden kann, aber gleichzeitig praktisch ist.“

Foto: Tommy Hilfiger

„Ich fühle mich wie eine Filmfigur“

Mit der neuen Hilfiger-Kollektion startet Gigi damit stark in das neue Jahr. Und auch 2018 wird sich bei der Amerikanerin alles weiter um Mode und besondere Outfits drehen, wie sie kürzlich gegenüber ‚Teen Vogue‘ erklärte: „Ich fühle mich wie eine Filmfigur, wenn ich mich anziehe. Als ob mir die Outfits eine besondere Kraft geben, die Einfluss darauf hat, welche Person du an dem Tag bist. 2018 wird es mir besonders um Farben gehen. Die Farbe, die dich morgens zum Grinsen bringt, ist die, die du an dem Tag tragen solltest. Gelb ist zum Beispiel die Farbe, die mich immer glücklich macht.“

Foto: Tommy Hilfiger

Athletisches Colorblocking

Die neue Kollektion steht für Tommys Leidenschaft zum Motorsport und Gigis schnelllebigem Lifestyle. Athletisches Colorblocking in rot, weiß und blau wird mit Streifenprints, grafischen Aufnähern und aufgestickten Speed-Logos unterstrichen. Die Silhouette ist ein Mix&Match aus Oversized-Designs in Kombination mit Super-Skinny-Styles – für einen siegessicheren und selbstbewussten Fashion-Auftritt.

Foto: Tommy Hilfiger

Foto: Tommy Hilfiger

Foto: Tommy Hilfiger

Foto: Tommy Hilfiger

Foto: Tommy Hilfiger