Trailer "Midnight Sun" mit Bella Thorne und Patrick Schwarzenegger

Dienstag, 30. Januar 2018, 22:45 Uhr

In der bewegenden Lovestory „Midnight Sun – Alles für Dich“ verbringen US-Sängerin Bella Thorne und Shooting-Star Patrick Schwarzenegger zusammen die Zeit ihres Lebens, als ein schwerer Schicksalsschlag ihre Beziehung unweigerlich für immer erschüttert.

Foto: SquareOne/Universum

Ein Film über die Kraft der Liebe und die Erfüllung von Träumen – mitreißend und durchaus inspirierend. Jetzt gibt es den deutschen Trailer. Kinostart ist am 22. März 2018.

Auf den ersten Blick führt die 17-jährige Katie ein ganz normales Teenager-Leben: Wenn sie nicht gerade ihre eigenen Songs schreibt, mit ihrer besten Freundin Morgan abhängt oder sich mit ihrem alleinerziehenden Vater Jack zofft, beobachtet sie ihren Schwarm Charlie schüchtern aus der Ferne. Als der gutaussehende Skater eines Abends Katies Auftritt als Straßenmusikerin sieht, verliebt er sich direkt Hals über Kopf in den talentierten Rotschopf.

Schnell kommen sich die beiden näher, doch was Charlie nicht weiß: Katie leidet seit ihrer Geburt an einer seltenen Krankheit, die jegliches Sonnenlicht zur tödlichen Gefahr macht und sie tagsüber an ihr Zuhause fesselt.

Beflügelt von der neu entfachten Liebe, beschließt Katie jedoch zum ersten Mal in ihrem Leben, sich nicht mehr länger von ihrem Schicksal bestimmen zu lassen. Irgendwann ist es allerdings unausweichlich: Sie muss Charlie mit der Wahrheit konfrontieren, dass sie anders ist als andere Mädchen…

Foto: SquareOne/Universum