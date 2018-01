"Udo Lindenberg Experience" startet im März

Dienstag, 30. Januar 2018, 20:18 Uhr

Auf 700 Quadratmetern können Besucher bald multimedial durch panische Zeiten reisen. Mit Udo Lindenberg höchstselbst. Ein neues „Udoversum“ entsteht auf der Hamburger Reeperbahn.

Foto: Tine Acke

Der Eröffnungstermin von Udo Lindenbergs „Panik City“ in Hamburg steht fest: Am 19. März gibt der Rockstar auf der Reeperbahn den Startschuss für sein Multimedia-Abenteuer „Die Udo Lindenberg Experience“.

Die völlig neuartige Action-Stätte soll seine Panikstory mit dem Zeitgeschehen und der Historie der Bunten Republik Deutschland verbinden, wie die Veranstalter mitteilten. Auf einer Fläche von 700 Quadratmetern können Fans und Technikbegeisterte in die „Welt der Rock’n’Roll-Nachtigall“ eintauchen.

„Spektakuläre 360°-Audio- und Videoinstallationen, einmalige Kunstobjekte, raumhohe Panoramawände, sowie innovative VR (Virtual Reality) und Augmented Reality bieten einen interaktiven Trip durch Udos Lebensstationen.“ Was heißt das genau? Nun, Lindenberg führt seine Gäste höchstselbst in das virale Universum, nimmt sie mit in seinen Geburtsort nach Gronau, taucht mit ihnen in das Abenteuer DDR und lässt sie fühlen, wie er mit ihnen hoch über zehntausenden erwartungsvollen Zuschauern in die Fußballarenen schwebt und sein Konzert beginnt. Mit modernsten, Raum hohen Panoramawänden, LED und Mirror Screens, Hologrammen und Virtual Reality Brillen, wird jeder Besucher für eine Weile Udo Lindenberg ganz besonders nahe sein können.

Udo Lindenberg und Corny Littmann. Foto: Tine Acke

Neben dem legendären Rockstar und Screentime-Geschäftsführer Damian Rodgett zählen noch Theaterchef und Unternehmer Corny Littmann, Produzent und Gastronom Axel Strehlitz und Volker Filipp zum Gesellschafterkreis von „Panik City“.