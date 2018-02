Demi Lovato: Danach hat sie Sehnsucht

Mittwoch, 31. Januar 2018, 21:49 Uhr

Demi Lovato verspürt Sehnsucht nach der Schauspielbranche. Die ‚Sorry Not Sorry‘-Interpretin veröffentlichte letztes Jahr mit großem Erfolg ihr neues Album ‚Tell Me You Love Me‘. Ihre eigentlichen Wurzeln liegen jedoch in der Schauspielerei.

Foto: JLN Photography/WENN.com

Bereits als Kind nahm sie Schauspielunterricht und landete 2002 ihre erste Rolle in der Serie ‚Barney und seine Freunde‘. Demis wohl bekanntester Film ist der Disney-Musical-Streifen ‚Camp Rock‚, in dem sie an der Seite der Jonas Brothers spielte. In den letzten Jahren konzentrierte sich die 25-Jährige jedoch verstärkt auf ihre Musik und ihre Jurytätigkeit bei TV-Talentshows. Letztes Jahr übernahm sie dann die Aufgabe, Schlumpfine in ‚Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf‘ zu sprechen.

Nun wurde sie im Interview mit ‚Popsugar‘ gefragt, welche Schauspielrollen sie sich für die Zukunft wünschen würde. Daraufhin bekannte die Künstlerin: „Alles. Ich denke, es hängt einfach davon ab, was ich mit meinen ganzen Tattoos spielen darf.“

„Ich will beides machen“

Doch keine Sorge: Der Musik wird Demi nicht so schnell ihren Rücken kehren: „Ich will beides machen. Musik ist mir sehr wichtig. Aber ich will auch wieder schauspielern.“ Außerdem verspürt die Amerikanerin langsam den Wunsch, sich niederzulassen. Doch zu großen Druck macht sich die hübsche Brünette, die sich 2016 nach sechs Jahren Beziehung von ihrem Freund Wilmer Valderrama trennte, nicht: „Hoffentlich gründe ich in fünf Jahren eine Familie, aber das weiß man nie! Das Leben verläuft nie nach Plan. Wir werden sehen, was passiert. Vielleicht ende ich einfach als Hunde-Lady und arbeite an meinem zehnten Album.“