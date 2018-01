Gerard Butler: Umdenken nach seinem Unfall

Mittwoch, 31. Januar 2018, 12:21 Uhr

Gerard Butlers Motorradunfall hat ihn nachdenklich gemacht. Der ‚Criminal Squad‘-Darsteller erlitt letzten Oktober in Los Angeles einen Motorradunfall. Der schottische Hollywoodexport brauste in hoher Geschwindigkeit auf den Straßen herum, als eine Frau ihn mit ihrem Auto erwischte und Butler im hohen Bogen vom Motorrad flog.

Foto: Apega/WENN.com

Das Erlebnis endete glimpflich für den Schauspieler. Neben einem gebrochenen Fuß, verschiedenen Schnittwunden und Prellungen kam Butler lediglich mit einem Schrecken davon. Damit hätte er fast nicht gerechnet: „Ich dachte, das war es jetzt. Ich war super schnell, deswegen wusste ich sofort, dass ich weit fliegen würde. Ich bin auf gewisse Art und Weise durch die Luft geflogen und es hat sich nach einer Ewigkeit angefühlt.“

Nachdenklich geworden

Für den beliebten Schauspieler hätte sich wohl so einiges geändert, wenn er bleibende Schäden aus dem Unfall getragen hätte. Das ist Butler mittlerweile auch bewusst und im TV-Interview in der Show ‚Lorraine‘ zeigte er sich nachdenklich: „Ich dachte, wenn ich falsch lande, dann bin ich entweder tot oder querschnittsgelähmt. Es bringt dich zum Nachdenken über andere Dinge. Ich möchte morgens nicht mehr den Stress haben und denken, heute passiert dies und jenes. Ich will Abenteuer, aber auf sichere Art und Weise.“