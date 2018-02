Kritik "Die Verlegerin“: Meryl Streep ist hinreißend, der Film etwas dröge

Mittwoch, 31. Januar 2018, 22:20 Uhr

Meryl Streep und Tom Hanks erstmals im Kino vereint: Sie als Herausgeberin und er als Chefredakteur der „Washington Post“. Steven Spielberg erzählt in „Die Verlegerin“ von Lügen in den Zeiten des Vietnam-Krieges.

Der Film zeigt ein Stück Zeitgeschichte: eine Regierung belügt seine Wähler, um weiter Krieg führen zu können. Und so ist das Setting: Washington, 1970er Jahre, der Vietnam-Krieg dauert schon fast 20 Jahre, es gibt bereits 5 Milllionen Tote. Das Steven Spielberg („Schindlers Liste“, „Der Soldat James Ryan“) an diesem Filmstoff Interesse hat, ist nicht verwunderlich, aber er hat keinen weiteren Kriegsfilm gedreht und dennoch ist der Krieg auch in „Die Verlegerin“ in jeder Minute Thema. Der Vietnam-Krieg ist nach wie vor ein USA-Trauma: zu viele Tote, Krieg verloren und eine wütende Bevölkerung, weil sie wieder und wieder von Politikern hinters Licht geführt wurde. Und genau so eine Lügengeschichte wird in „Die Verlegerin“ erzählt.

Als Kay Graham die „Washington Post“ übernimmt, ist der Krieg ein sehr präsentes Thema in der Gesellschaft, keine Familie in den USA, welche nicht betroffen wäre.

Eine Frau als Chefin eines Familienunternehmens

Ein Frau in den 1970ern führt ein Familienunternehmen – allein das wäre für die Zeit (leider) schon ungewöhnlich genug – und diese Firma ist auch noch eine Tageszeitung und nicht etwa eine Hausfrauenzeitschrift! Meryl Streep spielt Katharine „Kay“ Graham, die Verlegerin der „Washington Post“, die erste ihrer Art. Sie ist nicht vom Fach, sie ist umgeben von Männern, die sie beraten. Kay ist eine eher unsichere Frau. Öffentliche Auftritte sind die Hölle, öffentlich sprechen geht nur mit Spickzettel und verhandeln mit Bankern ist wie eine Prüfungssituation, bei der sie dann auch prompt sofort versagt.

Was soll man sagen: Meryl Streep macht das super. Sie will ja! Kay drückt sich nicht vor der Verantwortung für die Angestellten, aber sie hinkt hinter allem nur hinterher, so groß ist ihre Unsicherheit. Hinter der 70er-Jahre-riesige-Puck-die-Stubenfliege-Brille mit Gläsern, die eher an Panzerglas als an Sehhilfe erinnern, sind Augen, die immer nur müde sind.

Zwei der Männer, die ihre Entscheidungen flankieren sind Post-Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) und sein Reporter Ben Bagdikian (Bob Odenkirk). Ihnen wurde vom Insider Daniel Ellsberg (Matthew Rhys) Material angeboten, in dem die USA besonders schlecht wegkommen: den später benannten „Pentagon-Papers“. Die beiden Journalisten wissen, dass das die Geschichte ihres Lebens ist und wollen, was alle Zeitungsmenschen wollen: veröffentlichen. Kay Graham ist aus anderem Holz geschnitzt. Das sind die wahren Spielberg-Momente in „Die Verlegerin“.

Wie ein Museumsbesuch

Der mit Abstand ungeeigneste Mensch kommt in Situationen, die heikler und vernichtender nicht sein könnten. Spielberg stellt heftige Zerreissproben dar, denen die Mitarbeiter der „Post“ ausgesetzt sind, während der normale Zeitungsbetrieb weiterläuft. Ein bisschen dröge kommt der Filmtitel ja schon daher. Auch dem Herstellungsprozess einer Zeitung in der 70ern zuzusehen, hat eher etwas von einem steifen Museumsbesuch – für ältere Kinofans sicher rührend und für jüngere hoffentlich, hoffentlich interessant.

Fazit: „Die Verlegerin“ von Steven Spielberg will vieles sein: ein spannender Politfilm über Dokumente, die brisante Informationen über Amerikas Rolle im Vietnam-Krieg enthalten, aber auch Familienunterhaltung und ein Stück Geschichte der Frauenemanzipation. Meryl Streep ist als Verlegerin Kay Graham hinreißend und Tom Hanks verlässlich gut.

P.S. Heute gehört die „Washington Post“ übrigens Jeff Bezos, Mr. Amazon.com. (Katrin Wessel)