Meghan Trainor: Überschäumende Begeisterung für den Verlobten

Mittwoch, 31. Januar 2018, 15:16 Uhr

Meghan Trainor konnte nicht cool bleiben, als sie ihrem Verlobten erstmals begegnete. Die ‚All About That Bass‘-Hitsängerin ist seit Dezember mit dem Schauspieler Daryl Sabara verlobt und bis über beide Ohren verliebt.

Foto: FayesVision/WENN.com

Die 24-jährige Musikerin offenbart nun, dass sie bereits vor ihrem ersten offiziellen Date aufeinandertrafen und sie ihre Begeisterung damals kaum zurückhalten konnte. „Ich habe ihn einmal getroffen, ungefähr zwei Jahre vor unserem ersten Date. Keiner weiß das! Ich bin auf einer Party zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, ob er in ‚Spy Kids‘ mitgespielt hat und er hat ‚Ja‘ gesagt. Er war total locker und ich habe mich davor nie vor einem Promi wie ein Fangirl benommen, aber zu ihm habe ich dann gesagt ‚Ich liebe dich! Du bist so toll‘. Und jetzt, zwei Jahre später, sind wir verliebt“, erinnert sich Trainor gegenüber ‚Entertainment Tonight‘.

Ein Beitrag geteilt von Meghan Trainor (@meghan_trainor) am Jan 9, 2018 um 6:18 PST

Familie ist ausgeflippt

Ihre Begeisterung konnte Meghan auf der Party nicht für sich behalten. Noch am selben Abend rief sie überglücklich ihre Familie an und erzählte ihnen von der Begegnung. „Sie sind ausgeflippt“, meint die Sängerin. Am Ende war es dann jedoch die gemeinsame Freundin Chloe Grace Moretz, die die beiden Turteltauben in die entscheidende Richtung schubste und ein erstes Blind Date arrangierte. Von da an ging alles ganz schnell und nach nur 18 Monaten Beziehung kam es zur Verlobung.