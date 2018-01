Tom Hardy mit riesigem Leonardo-DiCaprio-Tattoo

Mittwoch, 31. Januar 2018, 13:25 Uhr

Tom Hardy ließ sich ein Tattoo stechen, um Wettschulden mit Leonardo DiCaprio zu begleichen. Der ‚Dunkirk‘-Star hatte versprochen, sich ein wenig Farbe unter die Haut stechen zu lassen, nachdem sein Kumpel wettete, dass Tom eine Oscar-Nominierung für seine Darbietung in ‚The Revenant‘ bekommen würde.

Das Design des Tattoos lag dabei in den Händen von Leo. Jetzt hat Tom (40) ein Selfie mit einem Fan gepostet, auf dem man erkennen kann, das die Worte ‚Leo knows all‘ (dt. Leo weiß alles) seinen rechten Bizeps verzieren. Die Wette geht zurück bis zu den Oscars von 2016, als Leonardo DiCaprio (43) fest davon überzeugt war, dass der britische Schauspieler eine Nominierung für den hoch angesehenen Filmpreis für seine Nebenrolle als John Fitzgerald erhalten würde.

Die beiden einigten sich darauf, dass der Verlierer sich ein Tattoo stechen lassen muss, das von dem Gewinner ausgewählt wurde.

„Beschissene Handschrift“

Da sich Tom sicher war, dass er nicht zu den Auserwählten gehören würde, schlug er ein. Doch der ‚Inception‘-Star wurde für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert und verlor die Wette. Er versuchte daraufhin, die Wetteinlösung zu umgehen, indem er behauptete, dass Leos Tattoo-Design „wirklich besch***en“ sei.

Im Dezember 2016 sagte er: „Ich habe das Tattoo noch nicht machen lassen, weil es zum Kotzen ist. Er schrieb in einer besch*****en Handschrift ‚Leo weiß alles‘. Ich sagte ihm ‚Ok, ich werde es machen, aber du musst es sauber schreiben‘.“ Tom verlor den Oscar als bester Nebendarsteller damals gegen seinen Konkurrenten Mark Rylance für dessen Rolle in ‚Bridge of Spies‘. Für Leo hingegen war 2016 ein erfolgreiches Jahr, da er zum ersten Mal einen Oscar entgegennehmen durfte.