Jamie Dornan über seinen hüpfender Gang

Freitag, 02. Februar 2018, 20:47 Uhr

Frauenschwarm Jamie Dornan hat einen hüpfenden Gang. Der 35-Jährige hat offenbar eine etwas lustige Art, sich fortzubewegen. Sein wippender Gang war sogar der Grund dafür, weshalb er in seiner Karriere als Model nie auf dem Laufsteg lief, sondern nur vor der Kamera war.

Foto: Duncan McGlynn/WENN

„Ich wollte das eigentlich auch nie machen. Das lag mir nie nahe, nicht im Geringsten. Es wirkte, wie ein Menge Arbeit. Ich meine, ich war einmal bei der Fashion Week in Mailand, übernachtete in diesem fürchterlichen Hotel ‚Hotel Lucky‘. Da waren all diese anderen männlichen Models. Ich ging zu einigen Castings, aber ich habe einen sehr unglücklichen Gang, der sehr, sehr hüpfend ist.“

Regisseur war auch irritiert

Obwohl der Schauspieler, der bald wieder als Christian Grey in ‚Fifty Shades of Grey – Befreite Lust‘ auf der Leinwand zu sehen sein wird, seine Modelzeiten längst hinter sich gelassen hat, kommt ihm seine Art zu laufen auch heute manchmal noch in die Quere.

Bei der ersten Folge von ‚The Fall‘ musste er 2013 Szenen immer wieder neu drehen und versuchen, anders zu laufen. „Der Regisseur fragte ‚Ähm, das ist ein Charakter-Ding oder?‘ und ich sagte ‚Nein, so laufe ich. Das ist einfach so‘. Und dann sollte ich größere Schritte machen, aber es sah immer noch lächerlich aus.“