Kattia Vides: Single oder vergeben?

Freitag, 02. Februar 2018, 17:25 Uhr

Kattia Vides räumt die Liebes-Gerüchte aus der Welt. Sind sie nun zusammen oder sind sie es nicht? In den vergangenen Tagen wurde heftig darüber spekuliert, ob die ‚Dschungelcamp‘-Kandidatin mit einem Politiker zusammen sei.

Tag 14. Die Zuschauer haben entschieden. Kattia Vides muss das Camp verlassen. Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Der 30-Jährige wünschte der ehemaligen ‚Bachelor‘-Kandidatin sogar viel Glück im australischen Dschungel und meldete sich gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung zu Wort: „Ich bin froh, dass ich mit Kattia eine so nette, witzige und charmante Frau getroffen habe. Ich wusste am Anfang nichts von ihrer TV-Tätigkeit, bin aber froh, dass sie sich im Dschungelcamp so zeigt, wie ich sie kennengelernt habe. Wir werden den Kontakt danach intensivieren.“ Was ist also dran an den Beziehungsgerüchten?

Ein Beitrag geteilt von KATTIA VIDES (@kattiavides) am Jan 31, 2018 um 2:46 PST

„Wir sind in der Kennenlernphase“

Kattia selbst ist sich anscheinend selbst nicht so sicher. Als sie im Dschungeltelefon auf das heikle Thema angesprochen wurde, stotterte die 29-Jährige etwas vor sich hin. Nach ihrem Auszug an Tag 13 der ‚RTL‘-Show macht das TV-Sternchen jetzt jedoch reinen Tisch. „Wir sind in der Kennenlernphase. Warum soll ich dem einen Namen geben, wenn ich selbst noch nicht weiß, was es ist“, erklärt die Brünette bei ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach‘. Aufgrund des ganzen Medienrummels würde es Kattia zudem schwerfallen, jemanden in der Öffentlichkeit zu daten. Daher behielt sie Patrick bisher auch als ihr kleines süßes Geheimnis.