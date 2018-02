Die Geissens: Kampf mit der Spielsucht

Samstag, 03. Februar 2018, 15:35 Uhr

Kult-Millionär Robert Geiss war eine Zeit lang Stammgast an den Casino-Tischen, bis ihn seine Frau vor die Wahl stellte.

Er litt an einer fiesen Spielsucht, die böse hätte enden können.

Neue TV-Show: „Spiel die Geissens untern Tisch“. Foto: RTLII/ Willi Weber

Der umtriebige Geschöftsmann und seine Frau Carmen werden für die RTL 2-Show ‚Spiel die Geissens untern Tisch‘ gemeinsam gegen Kandidaten-Paare antreten, die in kniffligen Duellen insgesamt 20.000 Euro erspielen können. Was vor dem Bildschirm wie eine Menge Spaß für alle Beteiligten aussieht, weckt bei Robert allerdings schlechte Erinnerungen. Der 54-Jährige hatte in der Vergangenheit mit einer Spielleidenschaft zu kämpfen, aus deren Fänge ihn nur Carmen retten konnte.

Die Sucht begann im Alter von nur 20 Jahren, als der Geschäftsmann mit seinem eigenen Modeunternehmen „Uncle Sam“ Millionenumsätze erzielen konnte und das Geld leichtsinnig im Casino verzockte. „Am Anfang war es ein bisschen Spielerei in schönem Ambiente. Aber dann wurde es extremer. Einmal konnte ich nicht mal mehr meinen Wagen aus der Tiefgarage auslösen“, gesteht der TV-Star im Interview mit der Hamburger Illustrierten ‚Closer‘.

"Spiel die Geissens untern Tisch" Welches Paar schafft es die Geissens untern Tisch zu spielen und geht mit 20.000 € nachhause? 😍💸😏💰 "Spiel die Geissens untern Tisch", Montag 21:15 Uhr bei RTL 2. Posted by Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie on Donnerstag, 1. Februar 2018

Am Ende war es seine Ehefrau, die ihm aus der Spielsucht half, indem sie nur unter der Bedingung mit nach Monaco zog, dass die regelmäßigen Casino-Besuche ein Ende nahmen.

Neue TV-Show ab Montag

Robert zeigte sich einsichtig und meidet seitdem das Glücksspiel. Auch dass es sich dabei um eine ernstzunehmende Krankheit handeln kann, ist dem Unternehmer heute klar: „Da muss man seine Grenze kennen. Das kann böse enden.“

Am Montag, den 05. Februar 2018, wird um 21:15 Uhr die erste Folge der neuen RTL II-Show „Spiel die Geissens untern Tisch“ ausgestrahlt. Davor gibt es um 20:15 Uhr eine neue Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“