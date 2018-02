Dschungelcamp: David Friedrich gönnt Tina York den Sieg

Samstag, 03. Februar 2018, 12:45 Uhr

Musiker David Friedrich (28) musste das RTL-Dschungelcamp kurz vor dem Finale am Freitagabend verlassen. Die übrigen drei Camp-Kollegen erhielten an Tag 15 mehr Zuschauer-Anrufe als der Ex-Bachelorette-Lover.

Tina kann es nicht fassen. David muss das Camp verlassen. Foto: MG RTL D

Der Schlagzeuger der Metal-Herrenkapelle Eskimo Callboy, der nach eigenem Bekunden acht Kilo im RTL-Pritschenlager abgenommen habe, zeigte sich allerdings gar nicht traurig über seinen Auszug. „Ich kann raus, ich kann was essen gehen“, sagte er kurz nach der Verkündung. „Ich bin mit einem Lächeln reingegangen und gehe genauso auch wieder raus“, erzählte er dann später nach seinem Abgang aus dem Camp gegenüber ‚Spot On News‘. „Natürlich ist gerade am Ende, wenn man so lange drin war, der Ehrgeiz hoch, auch ins Finale einzuziehen. Aber letztendlich haben sich die anderen drei so krass weiterentwickelt, dass ich allen dreien die Dschungelkrone gönne.“

Selbstverständlich würde der sympathische 28-Jährige Musiker der 35 Jahre älteren Tina York den Sieg gönnen, verriet er in dem Interview: „Tina ist so eine liebevolle und herzliche Frau. Außerdem beweist sie doch eindrucksvoll, dass es vollkommen egal ist, wie alt man ist; wenn du etwas schaffen willst, schaffst du es auch. Das ist alles reine Kopfsache. Und dass auch die Zuschauer sie wegen ihres Charakters feiern, ist doch die beste Bestätigung, die man haben kann.“

Foto: MG RTL D

Finale ab 22.15 Uhr

Somit kämpfen in der Show heute Abend ab 22.15 Uhr bei RTL noch Schlagersängerin Tina York (63), „Instagramerin“ Jenny Frankhauser (25, Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger) und Ex-DSDS-Sänger Daniele Negroni (22) am Samstagabend (22.15 Uhr) um die Dschungelkrone.

Jenny Frankhauser, Tina York und Daniele Negroni sind im Finale. Foto: MG RTL D

Die letzte Ausgabe des RTL-Dschungelcamps vor dem großen Finale sahen am Freitagabend ab 22.15 Uhr insgesamt 5,23 Millionen Zuschauer (MA: 19,1 %). In der Spitze waren es bis zu 5,77 Millionen. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 26,0 Prozent Marktanteil (3,79 Mio.). (KT/dpa)

