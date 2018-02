Dschungelcamp: Oma Tina ist raus, Jenny gewinnt

Sonntag, 04. Februar 2018, 0:32 Uhr

Am Samstagabend gab es die 16. Folge der 12. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Jenny Frankhauser wurde zur Dschungelkönigin gewählt, Daniele Negroni Zweiter und Tina York Dritte. Was heute sonst noch zu sehen war, erzählen wir hier.

Foto: MG RTL D / Stefan Menne

„Krass“, sagte die Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger unter Tränen nach der Verkündung der Gewinnerin. Die junge YouTuberin stieg auf den Dschungelthron und bekam von den Moderatoren Sonja Zietlow (49) und Daniel Hartwich (39) Zepter und Krone überreicht. „Ich bin megastolz“, sagte die neue Dschungelkönigin.

Das Dschungelcamp hatte am 19. Januar mit zwölf Kandidaten begonnen. Im vergangenen Jahr hatte sich Musiker Marc Terenzi (39) die Krone geholt.

Für ihre Dschungelprüfungen durften die Promis jeweils einen Buchstaben wählen. Zur Auswahl standen: „R“, „T“ oder „L“. Die einzelnen Buchstaben bedeuteten jeweils eine Prüfung. Jenny wählte den Buchstaben „R“ und spielt zuerst für die Vorspeise des Abendessens. Daniele entschied sich für den Buchstaben „L“ und tritt für die Hauptspeise an. Tina nahm den Buchstaben „T“ und spielt für die Nachspeise. Mit den Sternen 1 – 3 können die Stars jeweils eine Vorspeise, Hauptspeise oder Nachspeise erspielen. Stern 4 garantiert je ein persönliches Lieblingsgetränk und Stern 5 steht jeweils für ein persönliches Goodie. Jenny hat es geschafft: Fünf Sterne! Tina kann auch fünf Sterne erspielen. Und auch Daniele hat fünf Sterne souverän erkämpft.

Foto: MG RTL D / Stefan Menne

15 Sterne-Dinner für Tina, Jenny und Daniele

Sie haben es sich hart erkämpft: das letzte Dinner im Dschungel. Mit ihren erspielten 15 Sternen bekommen die drei Finalisten ihr Wunsch-Drei-Gänge-Menü serviert. Dazu für jeden sein Lieblingsgetränk und zum Abschluss noch eine ganz persönliche Überraschung. Und das alles fertig zubereitet und an einem wunderschön gedeckten Tisch. „Ist das ein Traum gerade?“, so Daniele, als er den Tisch entdeckt. Dann wird angestoßen: „Aufs Finale“, so Jenny. Und dann wird geschlemmt. „Ich könnte gerade heulen“, freut sich Jenny nach dem ersten Bissen. „Ich kann es nicht glauben, dass wir hier so sitzen. Normale Stühle und ein Tisch“. Daniele: „Das haben wir uns mehr als verdient! Ich habe einen Gaumenorgasmus! Das ist mein schönstes Highlight hier.“ Tina: „Ich finde es so wunderbar! Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel esse.“ Daniele: „Ich werde alles essen. Bei mir bleibt nix übrig!“

Foto: MG RTL D / Stefan Menne