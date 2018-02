Lady Gaga sagt alle Konzerte in Europa ab

Samstag, 03. Februar 2018, 11:59 Uhr

Lady Gaga sorgt heute für einen Schock bei ihren Fans! Die 31-jährige US-Sängerin sagte die letzten zehn Konzerte ihrer aktuellen Welttour ab. Laut einer Mitteilung des Veranstalters leide der Popstars noch immer an Gelenkschmerzen.

Foto: WENN.com

In der Erklärung, die auf Instagram veröffentlicht wurde, heißt es u.a.: „Unglücklicherweise leidet Lady Gaga unter starken Schmerzen, die ihre Fähigkeit, live aufzutreten, erheblich beeinträchtigen“. Gaga sei in den Händen von Ärzten, „die eng mit ihr zusammenarbeiten, damit sie auch in Zukunft für ihre Fans auftreten kann.“ Betroffen sind Shows in Köln (13.2.), Berlin (23.2.). Auch die Konzerte in Großbritannien, Schweiz, Schweden, Dänemark und Frankreich fallen ins Wasser.

„Ich bin so am Boden zerstört“

Die Sängerin meldet sich via Twitter zu Wort: „Ich bin so am Boden zerstört, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Mein Ärzteteam unterstützt die Entscheidung, damit ich mich zuhause erholen kann. Ich liebe diese Show und ich liebe euch, aber das hier entzieht sich meiner Kontrolle. Ich verspreche, ich komme zurück. Aber im Augenblick haben ich und mein Wohlergehen Vorrang. Ich liebe euch, für immer“.

Lady Gaga, die letzten Sonntag bei den Grammys in New York performte, verkündete erst im Herbst des letzten Jahres, dass sie an Fibromyalgie, einer chronischen Erkrankung an Muskeln und Gelenken leide. Bereits im vergangenen Herbst musste die mehrfache Grammy-Preisträgerin ihre „Joanne“-Welttournee wegen Schmerzen abbrechen.

Im Dezember 2017 gab sie bekannt, dass sie ab Dezember 2018 zwei Jahre lang insgesamt 74 Shows in Las Vegas bestreiten wolle.

Auf Twitter erklärte sie dazu: „Ich werde meine eigene Show im MGM’s Park Theater bekommen. Ich bin so glücklich, es war mein lebenslanger Traum, ein Las-Vegas-Showgirl zu werden!“. (PV/dpa)