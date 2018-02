Queen: Lieblings-Enkelin Eugenie heiratet im Oktober

Samstag, 03. Februar 2018, 13:10 Uhr

Nach Prinz Harry schmiedet auch Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie Ehe-Pläne. Die Hochzeit mit ihrem Verlobten Jack Brooksbank soll im Oktober stattfinden. Neben dem Datum steht auch der Ort fest.

Foto: Jonathan Brady/PA Wire

Die 27-jährige Prinzessin Eugenie, Lieblings-Enkelin von Elizabeth II., will ihren langjährigen Freund und Verlobten Jack Brooksbank (31) am 12. Oktober heiraten. Das teilte Eugenies Vater, Prinz Andrew, per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das Paar hatte seine Heiratspläne schon vor einigen Wochen bekannt gegeben, das genaue Datum stand aber noch aus. Es ist die zweite Hochzeit bei den Royals in diesem Jahr. Am 19. Mai wollen sich Prinz Harry (33) und die US-Schauspielerin Meghan Markle (36) das Ja-Wort geben.

Hochzeit auch auf Schloss Windsor

Beide Hochzeiten sollen auf Schloss Windsor vor den Toren Londons stattfinden. Prinzessin Eugenie ist die zweitälteste Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson. Sie ist Nummer acht in der britischen Thronfolge. Königin Elizabeth II. (91) und ihr Mann Prinz Philip (96) hatten sich über die Verlobung erfreut gezeigt. (dpa/KT)