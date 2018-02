John Stamos hat geheiratet

Sonntag, 04. Februar 2018, 13:10 Uhr

John Stamos hat sich getraut. Der 54-jährige Schauspieler und seine Partnerin Caitlin McHugh sind den Bund fürs Leben eingegangen. Am Samstag (03. Februar) traute sich das Paar in einer privaten Zeremonie in Los Angeles, USA.

Anschließend feierte die Hochzeitsgesellschaft in Stamos Haus in Beverly Hills weiter. Der ‘Fuller House‘-Darsteller trug einen schwarzen Smoking, während die 31-Jährige, die mit dem ersten gemeinsamen Kind schwanger ist, in einem traditionellen weißen Brautkleid zum Altar schritt.

Ein unschöner Vorfall überschattete die glücklichen Ereignisse am Wochenende jedoch: Caitlin wurde am Freitag (02. Februar) ausgeraubt und muss einen Verlust von Schmuck in Höhe von umgerechnet 130 000 Euro verkraften. Die Schauspielerin kehrte in ihren Bungalow im Beverly Hills Hotel zurück, als sie entdeckte, dass jemand eingebrochen war und Sachen mitgenommen hat.

Schmuck gestohlen

Der Schmuck war eine Leihgabe der ‘Neil Lane‘-Kollektion. Die Polizei untersucht den Fall bereits. Als er von dem Vorfall hörte, eilte John sofort zu seiner Freundin, um ihr beizustehen. Das Paar verlobte sich im Oktober und verkündete die romantische Neuigkeit auf Social Media. Auf Twitter postete der Schauspieler damals ein Foto der beiden in Disneyland. Darunter schrieb er: „Ich habe gefragt… sie hat Ja gesagt! … Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende.“