Kylie Jenner ist Mutter und präsentiert dazu ein opulentes Video

Sonntag, 04. Februar 2018, 22:50 Uhr

Monatelang hatte sich die von der Öffentlichkeit lebende Ich-Darstellerin Kylie Jenner aus derselben zurückgezogen – wegen ihrer Schwangerschaft. Jetzt teilte die 20-Jährige auf Instagram mit, dass sie erstmals Mutter geworden ist.

Foto: FayesVision/WENN.com

Bereits am 1. Februar habe sie ein Mädchen zur Welt gebracht. In einem längeren, etwas schwülstigen Post erklärte die Influencerin und Kosmetik-Unternehmerin ihre lange Verschwiegenheit und das Versteckspiel rund um das Thema ihrer Schwangerschaft. Bestätigt hatte sie die nämlich nie. Sie habe sich aber auf das Muttersein fernab der Öffentlichkeit vorbereiten wollen.

„Die Schwangerschaft war die schönste, erfüllendste und lebensverändernste Erfahrung, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe und ich werde das tatsächlich vermissen“, heißt es da u.a. in dem Post. „Mein wunderschönes und gesundes Mädchen kam am ersten Februar zur Welt!“ verriet sie ferner über den Geburtstermin.

Außerdem postete Jenner ein emotionales, über elf Minuten langes Video „To Our Daughter“ auf Youtube und via Twitter, in dem reichlich intime Momente fetgehalten sind, darunter Ultraschalluntersuchungen, Babyparty und auch ihr Lover und der Vater des Kindes, Rapper Travis Scott (25) sind zu sehen. Auch Freunde kommen zu Wort. Hübsche Episode am Rande: In dem Clip ist auch Jenners eigene Geburt zu sehen.