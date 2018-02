Sollte Lana Del Rey entführt werden?

Sollte Popstar Lana Del Rey etwa entführt werden? In Florida wurde jetzt ein 43-jähriger Mann verhaftet – nur wenige Meter vom Amway Center in Orlando entfernt, in dem die Musikerin am Freitag ein Konzert gab.

Polizisten griffen den Mann namens Michael Hunt auf, weil angeblich Beiträge in seinen sozialen Netzwerken darauf hindeuteten, dass er möglicherweise eine Entführungsaktion plante. „Eine glaubwürdige Drohung“ hätte darauf hingedeutet, dass er etwas vorhabe. Der Mann habe ein Ticket gekauft und auch Waffe bei sich. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest. Er wird nun wegen schweren Stalkings und versuchter Entführung mit einer Waffe angeklagt und sitzt im Gefängnis.

Hunt hatte Polizeiberichten zufolge mehrere Facebook-Posts verfasst, die offenbar vermuten ließen, dass er die Sängerin am Freitag vor ihrem Konzert entführen wollte. Unter anderem schrieb er: „Ich möchte meine Königin am Freitag sehen und von diesem Tag an, werden wir nur noch gemeinsam Entscheidungen treffen.“ In einem weiteren Post hieß es: „Ich verschwinde am Freitag für ein paar Tage. Ich werde dann meine Frau treffen, die hier ein Konzert gibt und dann werdet ihre mich wohl nie wiedersehen.“ Gruselig…

Orlando! Fort Lauderdale! Miami! Thank you so much for coming out and making those shows totally crazy and keeping the energy high

We’re all feeling super lucky after a couple of days of amazing shows?

that means

Atlanta, Georgia at the Phillips Arena is our next stop

Grateful. pic.twitter.com/qGVBUSEXGO

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 3. Februar 2018