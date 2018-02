Best Dress of the Day (519): Penélope Cruz zeigt sich elegant

Montag, 05. Februar 2018, 15:27 Uhr

Schauspielerin Penélope Cruz zeigte sich anlässlich einer Preisverleihung in Madrid am Samstagabend in einer atemberaubenden, weißen Robe auf dem roten Teppich.

Foto: Oscar Gonzalez/WENN.com

Penélope Cruz in Versace

Die 43-Jährige wählte eine luxuriöse Kreation von Versace. Das bodenlange Dress überzeugte mit glamouröser Schleppe, langen Ärmeln, hohem Beinschlitz und schmaler Taille. Penélopes Kurven kamen so perfekt zur Geltung. Für den Wow-Effekt sorgte ein aufwendiger, silberner Schmuck am Oberteil des Kleides. Die silbernen Juwelen zauberten interessante Akzente an der Vorderseite und ließen den Rückenausschnitt zum Hingucker werden. Ein sehr edler Look, der vor allem mit seiner Hochwertigkeit punkten konnte.

Dazu setzte Penélope auf silberne High Heels und die passenden Ohrringe. Ihre braune Mähne trug sie zu wilden Locken frisiert und wählte außerdem ein dezentes Makeup.

Wir sind vom Stilgefühl der „The Counselor“-Darstellerin begeistert und küren sie somit zur schönsten Dame des Tages! (HA)