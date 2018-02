Dschungelcamp kommt auch 2019 - Veränderungen möglich

Montag, 05. Februar 2018, 20:51 Uhr

Im Dschungelcamp ist gerade erst die neue Königin gekrönt worden, da stehen schon die Planungen für das nächste an. RTL will an dem Format nicht rütteln, räumt aber ein, dass sich vielleicht doch manches ändern könnte.

Daniele Negroni, Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (M.), Tina York. Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Die Zuschauerquoten lagen unter denen der Vorjahre, der Kölner Sender stellt seine Dschungelshow aber nicht infrage. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) sei für 2019 bereits gesetzt, Änderungen am Konzept könne sich der Sender aber durchaus vorstellen, sagte RTL-Sprecher Claus Richter.

Auch wenn die Show schon deutlich unter Vorjahresniveau startete und dann auch insgesamt klar darunter blieb, bleibt das Format für den Sender mit Blick auf die Quoten wichtig: „Der Dschungel ist mit im Schnitt 5,6 Millionen Zuschauern und über 30 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen die erfolgreichste Show im deutschen Fernsehen“, sagte Richter.

Für viele gehöre das Dschungelcamp inzwischen zum Jahresstart dazu. „Dafür, dass wir weniger Zuschauer erreicht haben, sind vermutlich mehrere Faktoren verantwortlich. Neben einem allgemeinen Reichweitenverlust, der nicht nur unsere Show betrifft, war sicher auch die diesjährige Performance der Kandidaten im Camp ein Grund“, erklärte der RTL-Sprecher. „Das ist nicht planbar und am Ende auch Glückssache.“

Der Ruf nach bekannteren Stars sei jedenfalls nicht die Lösung. „Bekannte Namen sind keine Garantie für die bessere Performance im Camp“, sagte Richter.

Matthias Mangiapane. Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Mehr Dynamik gewünscht

Zu den Lichtblicken unter den Teilnehmern 2017 zählt der Sender Daniele Negroni, Matthias Mangiapane, Tina York und Dschungelkönigin Jenny Frankhauser. „Insgesamt hätten wir es uns dieses Jahr aber dynamischer gewünscht“, räumte Richter ein. „Wir glauben nach wie vor an das Grundkonzept und den wichtigsten Faktor für den Erfolg einer Staffel: das Zusammenspiel der Kandidaten“, sagte Richter. RTL kann sich für die Zukunft dennoch Veränderungen im Konzept vorstellen. Die Vorbereitungen auf die neue 13. Staffel sollen bereits bald beginnen.

V.l.: Daniel Hartwich, Dr. Bob, Sonja Zietlow. Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Das Dschungelcamp 2017 ist am Samstagabend mit Jenny Frankhausers Sieg zu Ende gegangen. „Ich bin megastolz – ich hätte nie gedacht, dass ich hier weiter komme“, sagte die 25-jährige Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger auf dem Dschungelthron.

