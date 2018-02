Justin Timberlake kommt nach Deutschland

Montag, 05. Februar 2018, 16:21 Uhr

Nach der Veröffentlichung seines Albums „Man of the Woods“ und nach seinem Paukenschlag- Auftritt bei der Super Bowl Halftime Show, hat Justin Timberlake jetzt die Termine für seine „The Man Of The Woods Tour“ in Europa und Großbritannien bekannt gegeben.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Die Shows in Europa und auf der britischen Insel beginnen am 22. Juni in Paris, mit insgesamt 16 Stationen in London, Amsterdam, Stockholm, Kopenhagen, Berlin und weiteren Städten. Für die The Man Of The Woods Tour wurden für die zuvor angekündigten Termine in Nordamerika bereits mehr als 450.000 Karten verkauft.

Für Europa-Termine, bei denen der Verkauf am Montag, dem 12. Februar beginnt, startet der Vorverkauf über American Express schon am Mittwoch, dem 7. Februar, um 10.00 Uhr Lokalzeit und endet am Sonntag, dem 11. Februar, um 17.00 Uhr Lokalzeit (bzw. in Frankreich am Freitag, dem 9. Februar, um 19.00 Uhr Lokalzeit). Ab September wird Timberlake dann bis Ende Januar 2019 in Nordamerika touren.

Termine Deutschland

21. Juli, Köln, Lanxess Arena

08. August, Hamburg, Barclaycard Arena

12. August, Berlin, Mercedes-Benz-Arena

20. August, Frankfurt, Festhalle