Jens Hilbert ruft und die Becker-Ladies kommen

Dienstag, 06. Februar 2018, 21:42 Uhr

„Mehr, besser und glamouröser geht immer!“ Ganz klar das Motto von Jens Hilbert, Boss von Europas marktführendem Franchisesystem für dauerhafte Haarentfernung. Deshalb hat er neben Mariella Ahrens, seiner besten Freundin und Lilly Becker, die bereits im dritten Jahr Gesicht der Marke ist, noch zwei weitere Promis ins Boot geholt.

Sandy Meyer Wölden, Jens Hilbert und Lilly Becker. Foto: Franziska Krug/Getty Images for hairfree

Das sind die schöne GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo und der schöne Dominik Bruntner, Ex-Mister-Germany – und auch ehemaliger Mitbewohner aus dem Promi-Big-Brother-Container, bei dem Hilbert letztes Jahr als Sieger hervorging.

Gefeiert wurde die aktuelle Kampagne in der neuen, funkelnden hairfree-Zentrale im beschaulichen Darmstadt mit vielen prominenten, starken Frauen, die schon einige Krisen zu bewältigen hatten und sie mit Bravour meisterten – wie Boris-Becker-Gattin Lilly und Boris Beckers Ex-Verlobte Alessandra Meyer-Wölden (die beiden Damen verstanden sich übrigens prächtig bei dem Event) sowie Influencerin Sarah Lombardi. Hilberts Philosophie ist ganz klar: Frauen an die Macht bei hairfree! Er setzt auf deren Gespür und Power.

Dominik Bruntner und Kim Hnizdo. Foto: Franziska Krug/Getty Images for hairfree

Inspirationen bei den großen Marken

Der extrem sympathische – weil bodenständige – Selfmade-Millionär verrät auf der Party eines seiner Erfolgsrezepte: „Kopiere von den Besten! Meine Inspirationen sammele ich bei den erfolgreichsten Marken der Welt. Dieses Mal habe ich bei Apple, Chanel und Yves Saint Laurent abgeschaut und die neue Kampagne daran angelehnt entwickelt.“

Sarah Lombardi. Foto: Franziska Krug/Getty Images for hairfree

der „Enthaarungskönig“ (Bild-Jargon) fügte hinzu: „Stillstand ist Rückstand und als Markführer will ich immer der Beste sein. Und so haben wir aus hairfree sozusagen, Star Trek Voyager’ gemacht und fliegen mit dem neuen, ultra-futuristischen Look, mit viel Metallic, LED-Technik und noch cooleren neuen Kampagnenbildern zu noch größeren Erfolgen. Vor allem wollen wir immer etwas Neues in den über 100 Standorten für unsere Kunden anbieten.“