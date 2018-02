Mario Gomez verrät süße Babynews

Dienstag, 06. Februar 2018, 18:17 Uhr

Mario Gomez hat sich verplappert. Der Fußballspieler freut sich zusammen mit seiner Frau Carina gerade auf ihr erstes gemeinsames Kind. „Ja, es stimmt, wir bekommen Nachwuchs. Wir freuen uns sehr. Alles andere ist privat“, gab er im Dezember gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung preis.

Foto: Seskim/WENN.com

Seitdem wurde es still um das Familienglück des Pärchens. Doch nun hat der VfB Stuttgart-Star eher ungewollt neue Details zum Geburtstermin offenbart. „Eigentlich wollte ich überhaupt gar nicht darüber reden, weil ich das immer so gehalten habe, dass ich mein Privatleben, das ja eh schon relativ gläsern ist, für mich behalte“, sagte er im ‚Sportschau‘-Interview. Doch der 32-Jährige konnte dann doch nicht an sich halten und geriet in einen wahren Erzählfluss.

Im Mai kommt der Nachwuchs

„Es ist natürlich so, dass ich mich wahnsinnig freue und es nicht erwarten kann und ich auf eine spannende Zeit blicke, die dann kommen wird. Alle, mit denen ich rede, sagen, das wird das Größte, das du je erlebt hast, und ich bin davon überzeugt, dass es so sein wird“, freute er sich. Obwohl es erst hieß, dass der Nachwuchs im Frühling das Licht der Welt erblickt, lässt das Baby nun doch noch ein wenig auf sich warten.

Ein Beitrag geteilt von Mario Gomez (@mario) am Mär 22, 2017 um 3:46 PDT

„Das ist im Mai, das ist noch ein langer Weg“, enthüllte der Nationalmannschaftsprofi. Damit kommt das Baby gerade noch rechtzeitig, findet doch schließlich im Juni die WM in Russland statt… (Bang)