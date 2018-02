Michael B. Jordan will endlich bei seinen Eltern ausziehen

Dienstag, 06. Februar 2018, 19:43 Uhr

Michel B. Jordan will das Elternhaus nach peinlichen Treffen im Badezimmer sofort verlassen. Der 30-jährige Schauspieler lebt noch bei seiner Mutter und seinem Vater in Kalifornien. Er ist jedoch verzweifelt auf der Suche nach seinem eigenen Reich.

Foto: Apega/WENN.com

Er hatte nämlich schon einige peinliche Begegnungen mit seinen Eltern nachts im Badezimmer. In der gestrigen Ausgabe von ‚The Ellen DeGeneres Show‘ erzählte der Schauspieler: „Ich liebe meine Eltern, aber wir haben zurzeit ein sehr interessantes Mitbewohner-Verhältnis! Man bekommt selbstgemachte Mahlzeiten, aber man erlebt auch diese unangenehmen nächtlichen Treffen. Ohne T-Shirt. Vielleicht sogar nackt!“

Michael bügelt gerne

Die Mutter des ‚Creed‘-Stars wäre zweifellos bestürzt, wenn dieser ausziehen würde, da der Schauspieler freiwillig gerne bügelt. Er erklärt: „Ich liebe bügeln. Es ist für mich ein Ausgleich zum Stress! Es ist wie eine Therapie, die Falten endlich loszuwerden.“ Michael sieht man in Filmen oft ohne Kleidung und er hofft darauf, diese attraktiven Rollen weiter übernehmen zu können. Er möchte gerne in Form bleiben und dafür bezahlt werden.

Michael B. Jordan als Erik Killmonger in ‚Black Panther. Foto: Matt Kennedy/Marvel Studios 2018

Um fit zu bleiben, trinkt er jeden Tag 3,8 Liter Wasser. Die Extramenge an Flüssigkeit ist jedoch verheerend für seine Blase. Er sagt: „Weißt du eigentlich wie oft man auf Toilette muss, wenn man so viel Wasser getrunken hat, besonders nachts? Du versuchst zu schlafen, wachst aber auf, um auf Toilette zu gehen. Ich versuche es auszuhalten. Es funktioniert nur nicht so richtig.“

Sahneschnittchen Michael B. Jordan ist als nächstes ab 15. Februar im Comic-Spektakel ‚Black Panther‘ zu sehen – und ja, auch ohne T-Shirt!