Noah Cyrus: Mileys Schwester mit neuer Single!

Dienstag, 06. Februar 2018, 16:33 Uhr

Noah Cyrus bleibt auch im Jahr 2018 präsent und veröffentlicht nun ihre neue Single. Mit „We Are …“ hat die 18-jährige Sängerin einen Hit mit Ansage am Start, für den sie ein namhaftes Kompetenzteam um sich scharte.

Neben Top-Produzent Max Martin (P!NK, Taylor Swift, Adele etc.) wirkte auch die dänische Sängerin MØ an der Entstehung mit. Einer der Highlights der bisherigen Erfolgsgeschichte der Miley-Cyrus-Schwester im Musikbusiness war die Nominierung als „Best New Artist“ bei den MTV Video Music Awards 2017. Sie wurde dazu von Katy Perry persönlich ausgewählt, diese auf ihrer US-Tour zu begleiten. Zusammen mit dem erfolgreichen DJ Marshmello gab Noah auf dem letzten Coachella Festival den Song „Chasing Colors“ zum Besten. Auch dem Alan Walker-Hit „All Falls Down“ lieh sie jüngst ihre Stimme.

Debütalbum kommt dieses Jahr

Für 2018 steht die Veröffentlichung ihres lang erwarteten Debütalbums „NC-17“ auf dem Programm.

