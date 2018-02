Arctic Monkeys: Alex Turner und die Aufregung um seinen Bart

Mittwoch, 07. Februar 2018, 20:09 Uhr

Alex Turners Bart ist zum Thema einer Petition geworden. Gerade herrscht große Aufregung unter der Fangemeinde der Arctic Monkeys, da die britische Indieband dieses Jahr ihr großes Comeback feiert.

Während sich die Anhänger schon sehr auf neue Musik der Rocker freuen, sind sie zugleich auch tief besorgt: Wird Alex Turner weiter seinen Bart tragen? Erstmals wurde der Sänger letzten Juli in West Hollywood mit dem ungewohnten – und von vielen als lächerlich empfundenen – Look gesichtet. Ein Fan, der den Gedanken an einen Alex Turner mit Gesichtsbehaarung einfach nicht ertragen kann, konnte nun nicht länger stillsitzen und hat auf ‚Change.org‘ eine Petition gestartet.

„Alex Turner, der von der Kritik gefeierte und von vielen vergötterte Leadsänger der Arctic Monkeys, hatte die Chance zu altern wie guter Wein“, schreibt Eabha Lynn in der Petition.

Alex Turner oben ohne. Foto: Mario Mitsis/WENN.com

„Es ging jedoch alles schrecklich schief“

„Es ging jedoch alles schrecklich schief, als er sich dazu entschied, sich einen Bart wachsen zu lassen.“ Die Gesichtsbehaarung würde das denkbar schlimmste mit einem ansonsten äußerst attraktiven Gesicht anrichten: „Die rötliche Farbe fällt sofort auf und zwar auf keine gute Art und Weise, weil sie visuell so unattraktiv ist und im Kontrast zu seinen berüchtigten tiefbraunen Haaren und Augen steht. Seine Gene haben ihm viele Chancen in diesem Leben gegeben, eine ikonische Singstimme, eine Gesichtsstruktur, die einen umhaut. Sie haben ihm jedoch nicht die Möglichkeit gegeben, mit einem Bart gut auszusehen. Oder sich einen anständigen wachsen lassen zu können.“

Sogar die Live-Shows der ‚Brianstorm‘-Hitmacher sieht Lynn nun gefährdet: „Wenn dieser Bart weiterwächst, werden wir Fans überhaupt dazu in der Lage zu sein, diese Stimme hinter dem Bart zu hören?“