"Deadpool 2": Hier ist der neue Trailer!

Mittwoch, 07. Februar 2018, 18:06 Uhr

Deadpool, der geradezu legendäre Söldner mit der großen Klappe, dem verdammt coolen Kostüm und den legendärsten Sprüchen der Comic-, Film- UND Weltgeschichte kehrt bald zurück. Jetzt gibt es den zweiten, echt schrägen Trailer! Kinostart ist am 17. Mai 2018.

Teaserplakat: 20th Century Fox

Achtung Fans, versammelt eure Freunde und Verwandten, haltet euer Popcorn bereit und dreht die Lautstärke ungehörig auf: Denn hier kommt ein brandneuer, unzensierter, jetzt schon als – nun ja – „Das Achte Weltwunder“ betitelte Clip aus ‚Deadpool 2‘, der den Fokus auf das Zusammentreffen mit meinem neuen maskulinen Super-Buddy Cable richtet. Und auch das erste Teaser-Plakat ist heute veröffentlicht worden. Hier ist es!

Unter der Regie von David Leitch spielen u.a. Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, T.J. Miller und Zazie Betz.

Und darum geht’s

Nachdem er eine beinahe tödliche Rinderattacke überlebte, setzt ein entstellter Cafeteria-Koch (Wade Wilson) alles daran, seinen Traum zu verwirklichen, der heißeste Barkeeper Mayberrys zu werden, während er zudem noch mit dem Verlust seines Geschmacksinns zurechtkommen muss. Auf der Suche nach neuer Schärfe in seinem Leben – als auch einem Fluxkompensator – muss Wade gegen Ninjas, die Yakuza und eine Horde sexuell aggressiver Hunde kämpfen. Dabei reist er um die Welt, entdeckt die Bedeutung von Familie, Freundschaft und Flavour, findet neuen Geschmack an Abenteuern und verdient den begehrten Kaffeebecher-Titel „World’s Best Lover“.