Best Dress of the Day (520): Rita Ora überrascht extravagant

Donnerstag, 08. Februar 2018, 20:09 Uhr

Anlässlich der Weltpremiere des Films „Fifty Shades Of Grey – Befreite Lust“ am Dienstagabend in Paris zeigte sich Sängerin Rita Ora in einem extravaganten Look auf dem roten Teppich.

Foto: Olivier VIGERIE / Contour by Getty Images

Die 27-Jährige Sängerin erschien in einer weißen Kreation von Stephane Rolland. Das Outfit bestach durch einen Mix aus klassischem Hosenanzug und elegantem Abendkleid. Ein undefinierbarer Einteiler, der am ehesten als Jumpsuit mit Schleppe bezeichnet werden könnte. Die Hose überzeugte mit einem nie aus der Mode kommenden Marlene-Schnitt und das Oberteil wurde durch einen asymmetrischen Blazer zum Hingucker. Die als ausgefallenes Cape ansetztende Schleppe sorgte schließlich für den Wow-Effekt.

Foto: Olivier VIGERIE / Contour by Getty Images

Entschlossener Business-Chic

Das Styling stand der „How We Do“-Interpretin hervorragend. Die Stil-Kombination aus entschlossenem Business-Chic und glamouröser Dame ließ sie alle Blicke auf sich ziehen. Rita kombinierte ihr Trendteil mit weißen Statement-Ohrringen und wählte ein dezentes Makeup mit trendy Braun- und Goldtönen.

Wir sind von Oras Auftritt begeistert und küren ihr Styling somit zum schönsten Look des Tages! (HA)