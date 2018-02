Conchita auf Europa-Tournee

Donnerstag, 08. Februar 2018, 22:47 Uhr

Conchitas lang erwartetes, neues Album (erscheint bei Sony Music Entertainment Austria) wird noch in diesem Jahr erscheinen. Live wird sie es bereits in dieser Saison auf Festivals sowie ab Herbst auf einer europaweiten Tournee präsentieren!

Foto: Rainer Droese

Conchitas Bühnenpräsenz, stets getragen von ihrem Engagement für Respekt und Vielfalt, garantiert großes Premium Entertainment, sei es als Sängerin, als Star der internationalen Modeszene oder auf dem politischen Parkett. Die Kunstfigur des 29-jährigen Österreichers Tom Neuwirth – bislang nannte sie sich noch Conchita Wurst – hat spätestens seit dem Gewinn des Eurovision Song Contests die gesamte Welt für eine Vielzahl von Genderfragen, Diskriminierung von Minderheiten und die Selbstbehauptung junger Homosexueller nachhaltig sensibilisiert.

Festivals im Sommer 2018

Für Designer wie Karl Lagerfeld und Jean Paul Gaultier wurde Conchita zur Inspiration, im Pariser Crazy Horse begeisterte sie mit einer eigenen Show und auch der britische BBC Kult-Gastgeber Graham Norton erkennt in ihr: „.. die Antwort auf viele unserer Fragen“.

Nach ersten jeweils ausverkauften Vorab-Konzerten wie u.a. in der Oper von Sydney, im Brucknerhaus Linz, in der Berliner Philharmonie und der Laeiszhalle Hamburg wird noch in diesem Jahr das neue Album erscheinen. Den Sound des Albums und die neue Show präsentiert Conchita erstmalig auf Festivals im Sommer 2018. Im Anschluss werden zwischen Oktober 2018 und März 2019 etliche Konzerte in Europa folgen.

Aktuelle Termine

10.02.18 DNK, Dänemark, Melodi Grand Prix

25.02.18 UK, London, Palladium

14.04.18 AUT, Spielberg, Zentrum

10.05.18 AUT, Traun, Spinnerei

02.06.18 AUT, Wien, Rathaus

07.07.18 HUN, Budapest, Pride