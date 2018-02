David Friedrich und 8kg weg: Spindeldürres Kerlchen

Donnerstag, 08. Februar 2018, 8:53 Uhr

David Friedrich hat etliche Kilos abgenommen. Der 28-Jährige schockt seine Fans mit einem Vorher-Nachher-Bild auf Facebook. Auf den zwei Fotos sieht man den ‘Bachelorette‘-Star einmal durchtrainiert und mit gesunder Hautfarbe.

Ein Beitrag geteilt von David Friedrich (@_david.friedrich_) am Feb 7, 2018 um 2:25 PST

Das Bild wurde für die Promotion ca. 14 Tage vor seiner Teilnahme bei ‘Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ Anfang Januar aufgenommen, während er auf dem anderen Bild, das nach seinem zweiwöchigen Aufenthalt im Dschungel gemacht wurde, blass und abgemagert aussieht. Ihm selbst sei der Unterschied auch aufgefallen. „Acht Kilo habe ich insgesamt abgenommen, was man bei mir extrem im Gesicht merkt. In nächster Zeit werde ich auf jeden Fall viel essen, damit ich wieder zulege“, so Friedrich gegenüber ’der Illustrierten Bunte‘.

David Friedrich am Diensrag. Foto:WENN.com

Nach der Trennung purzelten die Kilos

Für den TV-Promi ist es nicht das erste Mal, dass er mit Gewichtsproblemen kämpft. So verlor er schon nach der Trennung von Jessica Paszka etliche Kilos – dabei kann er gerade als Schlagzeuger ziemlich viele gebrauchen. Über diesen Zustand war der Frauenschwarm selbst sichtlich genervt, wie er seinen Fans damals auf Instagram erklärte: „Ich hab festgestellt, und das geht mir richtig auf den Sack, dass ich in letzter Zeit fast zehn Kilo abgenommen habe.“