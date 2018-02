Mats Hummels' Sohn ist Papas größter Fan

Donnerstag, 08. Februar 2018, 8:42 Uhr

Der Sohn von Mats Hummels unterstützt seinen Papa. Der Fußballer und seine Frau, Cathy Hummels, sind seit dem 11. Januar glückliche Eltern eines Sohnes. Seitdem postet die frischgebackene Mama fleißig Bilder auf Instagram über das neue Familienglück.

Foto: Stiefel Udo/ATP/WENN

So auch auf ihrem aktuellsten Post, bei dem sie ein Foto veröffentlichte, das den niedlichen Wonneproppen zeigt, wie er es sich auf dem Schoß seiner Mutter gemütlich gemacht hat. Dabei trägt der Kleine ein Fan Shirt mit dem Schriftzug „Neuzugang“. Darunter schreibt die Moderatorin: „Fußball schauen und Papa supporten“. Hach Gottchen, wie niedlich!

Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@catherinyyy) am Feb 6, 2018 um 9:37 PST

Name immer noch nicht verraten

Mats kann sich also nicht um mangelnde Unterstützung von Seiten seiner Familie beschweren. Wie der knapp ein-Monate alte Sprössling heißt, wollen die Eltern jedoch noch nicht verraten. Allerdings gibt es schon wilde Spekulationen, die sich um den Namen ranken. So sind Fans überzeugt, dass er Ludwig heißen soll. Ein Indiz, dass zu dieser Theorie führte, ist ein Bild von Cathy, das sie mit einer Kette mit diesem Namensschriftzug zeigt. Ob der Sohn der Hummels wirklich so heißt, bleibt allerdings erst einmal reine Spekulation.