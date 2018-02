Felix Jaehn: Hier ist das neue Video "Cool"

Freitag, 09. Februar 2018, 21:16 Uhr

Mit „Cool“ veröffentlicht Felix Jaehn heute Nachmittag die neueste Single aus seinem lang erwarteten Debütalbum „I“, das am 16. Februar erscheint. Der Song featured niemand geringeren als US-Rap-Legende Gucci Mane und Singer-Songwriter-Shootingstar Marc E. Bassy.

Foto: Lucas Taggart

Mit seinem treibenden Beat, den fetten Basslines und Bläser-Sections bringt Felix Jaehn auf dem Song den urbanen Sound der Stunde. Klar, dass Atlantas Finest Gucci Mane sofort als Feature dabei war und eine seiner legendären Rap-Strophen beisteuerte. Ebenfalls mit von der Partie ist Marc E. Bassy, der zuletzt an der Seite von G-Eazy die Charts unsicher gemacht hat. Das R&B-Talent aus der Bay Area singt normalerweise nur seine eigenen Songs – aber, weil er sich so sehr in der Story von „Cool“ wiedergefunden hat, machte er extra für Felix eine Ausnahme.

„Hit me up when you’re over being cool“, singt Marc E. Bassy und spricht damit aus, was viele schon mal erlebt haben dürften.

Denn „Cool“ erzählt von einer Freundschaft oder vielleicht auch einer Beziehung, die ihre besten Tage längst hinter sich hat. Weil der eine sich auf seinem Höhenflug zu Besserem berufen fühlt und den anderen einfach so links liegen lässt – weil er glaubt, ihn nicht mehr nötig zu haben.