Rihanna: Ihr Stylist ist total begeistert

Freitag, 09. Februar 2018, 20:12 Uhr

Rihannas Stylist stimmt zu Lobpreisungen über die Sängerin an. Jahleel Weaver, der für Rihanna als Stylist und auch als Junior Creative Director bei Fenty arbeitet, ist begeistert, an einer Marke mitarbeiten zu können, die dunkelhäutige Menschen in den Fokus stellt.

Foto: Oscar Gonzalez/WENN.com

Im Interview mit ‚Women’s Wear Daily‘ zeigt sich der Stylist begeistert: „Ich fühle mich gesegnet, dass ich das sagen kann und jeden Tag zur Arbeit gehe und afroamerikanische Menschen sehe.“

Daneben erklärt Weaver, dass sich Rihannas Fokus auf dunklere Haut aus ihren eigenen Erfahrungen und ihrer Lebensgeschichte ergibt: „Sie sagt immer, dass die erste Frau, die sie dabei gesehen hat, wie sie Make-up aufträgt, eine dunkelhäutige Frau, nämlich ihre Mutter, war. Es war also natürlich für sie, diese Frauen anzusprechen, aber sich auch allgemein an alle Frauen zu wenden. Ist sie die erste Person, die dunklere Foundations anbietet? Nein. Aber ist sie nicht die erste Person, die seit einer Weile auf diesen Markt fokussiert ist?“

Rihanna hat Diskussion angeschoben

Weiter sagte er: „Ich denke, es gibt gerade ein paar Unternehmen, die den Bedarf dafür sehen und sagen ‚Wir hatten das schon immer‘. Aber haben sie das etwa nie beworben, weil sie dachten, dass man damit kein Geld machen kann? Ich bin sehr glücklich, dass sie diese Diskussion gestartet hat und [der Brache sagt] ‚Hey. Das sind Menschen und wir haben Geld auszugeben und wenn ihr was für sie anbietet, dann werden sie auch auftauchen.'“